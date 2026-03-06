国際情勢が緊迫化する中で改めて「戦争」を考えます。



周南市出身の写真家＝林忠彦の功績を称える「林忠彦賞」にことしはロシアからの侵攻で戦時下にあるウクライナの日常を記録した佐々木 康 さんの作品が選ばれました。



第34回「林忠彦賞」…応募総数83点のなかから選ばれたのは神奈川県在住の写真家佐々木 康さんの写真集「XEPCOH へルソン-ミサイルの降る夜に」です。



この作品はロシアによる軍事侵攻が続くウクライナの南部の町＝へルソンで、佐々木さんがその日常を記録したものです。





地面に突き刺さったロケット弾…私たちが生きる日常のすぐ先に戦争があり、戦争が非日常ではないことを伝えています。受賞にあたり佐々木さんは、「これまでの旅の中で、会った人と 過ごした時間やレンズ越しに見てきた風景の全てがこの写真集の中に投影されている。今回の受賞は私だけではなく出会ってきた全ての人のものだ と思う」などとコメントしています」（平岡理事長）「ウクライナをテーマとした佐々木さんの作品は時代を捉えた作品を選んできた林忠彦賞にふさわしい。大変意義深い作品として選考委員会において決定しました」「林忠彦賞」の授賞式は来月25日に周南市のホテルサンルート徳山で行われます。また、受賞記念写真展も来月25日から周南市美術博物館で開かれます。