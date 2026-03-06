我が家の猫は賢い？ それとも天然？ 猫壁チャレンジを試してみると…／猫がおしりを向けてきます
自由気ままでかわいい猫。何気ない仕草や愛らしい行動は見ているだけで癒しを与えてもらえますよね。
【漫画】『猫がおしりを向けてきます』を第1回から読む
今回は、猫との暮らしをユーモアと愛しさたっぷりに描いた『猫がおしりを向けてきます』をご紹介。甘えん坊の麦と、ツンデレな花。性格も距離感もまるで違う2匹が、今日も一家を全力でかき乱す――。
気づけば目の前に、無言で差し出される猫のおしり。それは甘えなのか、信頼なのか、「触るなよ」の警告なのか…猫の気持ちは今日も不明。主導権は、いつだって完全に猫サイド。背中を向けられ、おしりを向けられ、気まぐれに翻弄され…その距離感こそが、たまらなく愛おしい。
父、母、息子、そして2匹の愛猫が織りなす、SNSで話題の猫コミックエッセイをお楽しみください。
※本記事は『猫がおしりを向けてきます』（麦ママ/猫久：著/主婦と生活社）から一部抜粋・編集しました
