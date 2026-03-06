◆ＷＢＣ 第１ラウンドＣ組 台湾―日本（６日・東京ドーム）

侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が、１次ラウンド初戦となる台湾戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。打者一巡で回ってきた９点リードの２回２死一、三塁の第３打席は右前適時打を放ち、１イニング５打点目を挙げた。この回、日本は１０得点のビッグイニング。大谷は３打席でサイクル安打に王手をかけた。

プレーボール直後、初回先頭の第１打席ではプレーボール直後の初球を右翼線へ強烈な二塁打。「ＮＰＢ＋」によると、打球速度１８８・５キロの高速打で、二塁塁上では「お茶たてポーズ」を決めた。第２打席は０―０の２回１死満塁。右翼席へ先制のグランドスラムを放ち、東京ドームを揺らした。「ＮＰＢ＋」によると、打球速度１６４・８キロ、飛距離１１２・２メートル、角度３１度の打球だった。侍ジャパンでのアーチは２３年３月１２日の第５回ＷＢＣ１次ラウンド・オーストラリア戦（東京ドーム）以来、１０９０日ぶりとなった。

慣れ親しんだ打順で大会連覇への道がスタートした。帰国後の強化試合では、２日のオリックス戦は２番、３日の阪神戦（ともに京セラドーム）は１番で先発出場。計５打数無安打と快音は響かなかったが、井端監督はドジャースでの“定位置”で大谷を起用することを決断した。

この日の大谷は試合前としては異例のフリー打撃を実施。外野の看板を越える一発を放つなど２１スイングで１０本のサク越えを放ち、スケールの違いを見せつけた。シーズン中の試合前は屋内の打撃ケージ内で調整することがほとんどで、試合前のフリー打撃はエンゼルス時代の２３年９月４日（日本時間５日）の本拠地・オリオールズ戦以来、約３年ぶりとなった。当日は右脇腹を痛めてその日の試合を欠場していた。

前回２３年ＷＢＣでは３番打者として全７試合に出場。エンゼルス時代の２３年までは２番起用が多く、ＦＡでドジャースに移籍した２４年も２番で開幕を迎えたが、同年６月以降は主に１番としての役割を果たしてきた。昨年は出場１５８試合のうち１４８試合が１番。初回先頭打者本塁打も１２本放っており、今大会でもチームを勢いづける打撃に期待がかかる。

大会連覇に向けては「本当にどのチームも素晴らしいチームだと思いますし、前回大会もそうでしたけど、スムーズに勝てる試合というのはなかなか少ないと思う。どんな状況でも、オフェンス面で落ち着いてプレーできれば、いい試合が多くできるんじゃないかなと思います」と意気込んでいた大谷。２３年には二刀流で大車輪の活躍を見せ、大会ＭＶＰに輝いた。今大会は投手としては登板せず、打者専念となる見込みだが、バットで連覇に導く。