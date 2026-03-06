に

前西武監督の松井稼頭央氏、楽天前監督の今江敏晃氏が６日、東京スカイツリータウンのスカイアリーナで開催された「ワールドベースボールクラシック 東京ファンゾーン ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ」（６〜１５日）のスペシャルトークショーに出席した。

１３対０。日本が台湾に７回コールド勝ちを収めると、約３００人（事前抽選制）収容の場内は拍手に包まれた。試合開始時には周辺にも多数の野球ファンで人だかりができ、計１０００人ほどが日本の初陣を見届けた。２回に大谷翔平が先制満塁弾を放つと、大歓喜と悲鳴が交錯。この日一番の盛り上がりを見せた。

松井氏は会場の熱狂ぶりに「ＷＢＣの関心は大きくなってますし、もちろん球場に行きたいですけど、ここから応援して一緒に戦う。パワーを選手たちも感じていると思いますし、僕たちも全力で応援したい」と拳を握ると、第１回大会で空席がある中で試合をした今江氏は「町中で大会が盛り上がっている、認知度が出たのが野球人としてうれしい」と喜んだ。

連覇が懸かった今大会の展望について、今江氏は「日本でいうと、期待度が異常なくらい高い。他の国が日本に対してのライバル視が強くなっているので、簡単に連覇は難しい。マークされている中でも日本の盛り上がり、ファンの声援に期待したい」と明かすと、松井氏は「他の国もすごいメンバーをそろえていますから、連覇はそう簡単ではない。（前回大会のような）ドラマが生まれることが連覇に近づくと思うし、どんなドラマが生まれるのかと思いながら見ていきたい」と胸を躍らせた。

５日開幕のＷＢＣ（ワールドベースボールクラシック）をより多くの人に楽しんでもらうことを目的に開催されるファンイベント。会場には約３００人を収容できるスペース（抽選）が設けられたが、その周囲に大勢の野球ファンが集まり、計１０００人ほどが日本の初陣を見届けた。外国人の姿もあり、チャイニーズタイペイが初回のピンチを無失点に抑えると、大歓声。攻撃時には応援歌を歌うなど、熱烈な声援を送っている。