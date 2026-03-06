◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本―台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は台湾と対戦。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（31＝ドジャース）が2回の第2打席に先制の満塁本塁打を放った。

2回1死満塁。大谷は泳ぎながら外角低めのカーブを軽く振り抜いた。球場にいた全員がその打球を追う。美しい弧を描いたボールは右翼席に吸い込まれた。軽く振った打球が本塁打となりスタンドは騒然。侍ベンチは“シャカシャカ”とお茶をたてまくり、台湾ベンチの選手たちはぼう然と打球を見送り静まり返った。

東京ドームに響き渡る悲鳴にも似た大歓声。どよめきが収まらない中、大谷は悠然とダイヤモンドを1周した。お茶たてポーズをしながらホームを踏むと、村上、牧、源田もお茶たてポーズでお出迎え。笑みを浮かべた大谷は鈴木とハイジャンプタッチ後、セレブレーションで沸くナインたちと喜びを分かち合った。

初回の初球を叩いた爆速二塁打で盛り上がったSNS上も仰天。満塁弾を放った2回には打者1巡で回って来た第3打席で右前打も放ち、早くもサイクル安打に王手も懸けた。ネット上は「出た！大谷変態ホームラン！」「やっぱスーパースターは違うな！」「大谷の変態弾はもう驚かない笑」「大谷変態すぎ」「結果には驚かないけどすげぇーーーー…」「変態大谷のグラスラ」「変態過ぎて鳥肌」「2回でサイクル王手www」など驚嘆と称賛のコメントであふれた。