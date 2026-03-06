「シトラス ＆ ハニー ソルベ ティー」は、いつからいつまで？

スターバックスでは「シトラス ＆ ハニー ソルベ ティー」を、2026年3月13日（金）より全国のスターバックスで販売スタート。

実はこの「シトラス ＆ ハニー ソルベ ティー」は、韓国スターバックスの定番メニュー「グレープフルーツ＆ハニーブラックティー」からヒントを得て、日本版にアレンジされた商品です。

次々と流行のスイーツを生み出す韓国で、定番として人気を得ているメニューって、どんなものか気になりますよね！

商品名「シトラス ＆ ハニー ソルベ ティー」販売期間2026年3月13日（金）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格628円（持ち帰り）、640円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や早期に販売終了する場合もあります。販売終了期間が公表されていないので、気になる方は早めに足を運んでみてくださいね。



「シトラス ＆ ハニー ソルベ ティー」は、どんな味？

いよかん、うんしゅうみかん、甘夏の果汁を使ったジュースをベースにした「シトラス ＆ ハニー ソルベ ティー」。さらに、はちみつのやさしい甘みと、柑橘果肉やピールを加えたハニーシトラスソースを合わせ、ブラックティーをブレンドして作られます。

ひと口ごとに果肉の食感が感じられて、とってもジューシー。ブラックティーのすっきりとした後味とともに、心地よいさわやかさが感じられるソルベティーです。ビジュアルも春らしくって気分もUPしますね♪

柑橘×ハチミツ仕立ての「シトラス ＆ ハニー ソルベ ティー」で、さわやかな春を満喫してみてはいかが？



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

