令和ロマン・くるま、MEGUMIとの熱愛報道後初の公の場 一番よかった旅先明かす
【モデルプレス＝2026/03/06】お笑いコンビ・令和ロマンのくるまが3月6日、都内で行われたSUNTORY WHISKY「碧 Ao」商品説明会・試飲会＆「Be a traveler」プロジェクト発表会に、ロックバンド・サカナクションの山口一郎、写真家の上田義彦氏、PORTER CLASSIC代表の吉田玲雄氏、俳優で文筆家の長井短とともに出席。一番よかった旅先を明かした。
2月に女優でタレントのMEGUMIとの熱愛報道が出て以降、初の公の場となったくるま。ステージに登壇し、MCから「知性とロジックを武器に、お笑いに新たな地平を切り開き、漫才の最高峰『M-1グランプリ』で2連覇を達成されました、令和ロマン・くるまさん」と紹介されると、「新たな地平を切り開いています、令和ロマンのくるまです。よろしくお願いします」とトーン低めの声で挨拶して会場の笑いを誘った。
また、『大人になってから一番よかった旅先』を聞かれると、くるまは“バングラデシュの島”と答え「僕は人生であんまり旅してこなくて、去年くらいから初めてちゃんと海外にお仕事で行かせてもらったんですけど、それがバングラデシュのンジャムディプ島っていう“ン”から始まるしりとり最強みたいな島で、そこの沼地みたいなところ行ったんですけど、そのロケの都合上、船を使わずに島から脱出しなきゃいけなくて、大きい川が目の前に現れちゃって、何とか渡るしかなくて、ビニール袋に空気を入れて、それを浮き輪にして掴まって、川をバタ足で泳いだんですけど、泳いでいたらちっちゃいカニも僕と一緒に川を横断していて、平泳ぎで。“あ、海外来たなー！”っていう気持ちになりましたね。旅しているなって感じで、すごく印象深いです」と振り返り、「タクシーとかないので、現地のバイクに捕まって移動するみたいな感じだったんですけど、ちらっとハンドルの横を見たら、スピードメーターがぶっ壊れてて、何キロ出てるか分かんないまま、ずっと乗ったりしていて、“旅してるなー”って感じはしましたね」と遠くを見つめた。
その後、インドのダージリンのほうにも行ったそうで「あんまり聞かない表現かもしれないですけど、人生観が変わりましたね。本当に。独特なこと言っちゃって。人生観がもう180度変わったなって。そういう旅でしたね」とありきたりな表現に会場からはクスクスと笑い声が上がった。
さらに、旅に行く際に持っていないと不安になってしまうアイテムを尋ねられると、くるまはポケットから温熱タイプのアイマスクを取り出し「実用的で大変恐縮なんですけど、アイマスク。あったかくなるやつ。『商品出していいですか？』って聞いたら『出していい』って言われたので。このアイマスクが家に何十枚もあって、まとめて買っていて、それを飛行機の中でも使うし、それこそ海外のホテルとかってずっと明るかったりしません？真っ暗にならないじゃないですか。真っ暗にならないと寝られないので、これだとすぐ寝れるなって。1個持って行ったら、蒸気が出るのは1回ですけど何回でも使えるし、帰りに捨てられるので、これを必ず持って行っています」と打ち明けた。
そして、ほかの登壇者に質問はないかと尋ねられたくるまは「山口さんにお聞きしたかったことがありまして、『SUNTORY WHISKY「碧 Ao」』も様々なウイスキーを“ブレンデッド”されているわけですけれども…、山口さんも色々な音楽であったりとか、色々なものを“ブレンデッド”しているということで、どういう風に“ブレンデッド”…あっ、これ言わされてて。ごめんなさい。大企業に屈してしゃべってました。心の言葉じゃなくて、大企業がなんか言ってきたんで。逆らえなくて…ごめんなさい」とぶっちゃけて会場を沸かせ、山口から「じゃあ、違う質問して」とパスを出されたくるまは「どうですか、今年の中日（ドラゴンズ）は」と聞き、山口が「ドラゴンズブルーで青ですね」と返すと、くるまも「あっ、そうですね。僕はベイスターズファンなので、僕も青なんですよ。中日ファンと横浜のファンで“ブレンデッド・ブルー”ということで。どうですか大企業の皆さん。大丈夫そうですか？大丈夫じゃなさそうですね」とスタッフの顔色を伺っていた。（modelpress編集部）
