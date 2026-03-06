Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・佐久間大介が６日、都内で行われた主演映画「スペシャルズ」の初日舞台あいさつに出席。共演の椎名桔平、ＮＣＴ・中本悠太、青柳翔、小沢仁志らとカラフルなスーツ姿で登場して会場を沸かせた。

佐久間が演じたのは、普段は児童養護施設の心優しい補助職員として働く伝説の元殺し屋。年齢も性格もバラバラの殺し屋たちが集結し超高額報酬の任務を遂行するためにダンス大会に挑む。

佐久間は「殺し屋」×「ダンス」の斬新エンターテインメントに「大会の最終ダンス、あれは良かったんじゃないかと。みんなで意見をぶつけ合ってのラストステージ。華々しかったんじゃないかと思います」と自信満々。躍動感あふれるダンスを本編で存分に披露している。

舞台あいさつ終盤には、殺し屋たちの先生となるダンス少女を演じた羽楽（うらら）が登場。「私はずっとダンス一本でやってきたから演技に挑戦するのは勇気がけっこう…。初日は不安が大きくなって倒れそうだったんですけど。そういうときに佐久間さんだったり、悠太さんが声をかけてくれて」と感謝とともに明かし、Ｓｎｏｗ Ｍａｎが歌う今作の主題歌「オドロウゼ！」をバックに佐久間、中本とともにキレキレのダンスで会場を盛り上げた。

佐久間は「撮影から１年半ぐらい空いてまして。できあがった映画、楽しんでもらえるかなとかずっと考えてたんですけど、きょう、初日を迎えたときに目がウルッとくるぐらい…。やっと、みんなに観てもらえるんだ！っていう自信作ができあがっているので全力で楽しんでもらいたいなと思います」と深々と頭を下げた。

椎名は、佐久間の座長としてのリーダーシップを振り返り「いつも、このテンションで現場を盛り上げてくれました。本当に助かりました！」と絶賛していた。