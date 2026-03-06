アイドルグループ・テラテラの池本しおりさん（23）が3月26日に発売するセカンド写真集（撮影：LUCKMAN、税込3960円、A4判112ページ、ワン・パブリッシング）のタイトルが「ほんとのしおり。」に決定しました。



【写真】陶器のようなつるん肌 マシュマロボディの池本しおりさん

タイのリゾート地パタヤで撮影された写真集は、「ミニグラ＝ミニマムだけどグラマラス」としてグラビア界でも知られる池本さんの初体験となるセクシーカットを多数収録。すべてをさらけ出した大胆な挑戦は、まさに「ほんとのしおり」の姿です。デビューから約5年、少し大人へと成長した彼女の見どころ満載の内容です。



池本さんは「2冊目の写真集のタイトルが『ほんとのしおり。』に決まりました。素の表情だったり自然なリラックスした姿の池本しおりが写真集にはたくさん収録されているので、これが“ほんとのしおり”だぞっていう意味が込められています。初写真集を発売したのが20歳で、今回が23歳ということで、少し大人になった今の等身大の私が詰まっていると思います。あと、パタヤで私が本当に寝泊まりした部屋でも撮影していて、私のスーツケースとか私物もそのままだったので、そこにも“ほんとのしおり”が写ってるかもしれません(笑)」とコメントしています。



【池本しおりさんプロフィル】

いけもと・しおり 2002年12月15日生まれ 兵庫県神戸市出身 身長150cm B81・W56・H83 血液型A型 プラチナムプロダクション所属 2020年4月に週刊ヤングジャンプの名物企画制コレ2020のファイナリストとしてグラビア活動を開始。グランプリ受賞はならなかったが、週刊プレイボーイで単独グラビアデビュー。ミニマムとグラマラスを掛け合わせた“ミニグラの超新星”というキャッチコピーで話題。2021年1月からはアイドルグループ「テラス×テラス」としての活動も開始。2025年にはグループ名を心機一転「テラテラ」に改名し、グラビアアイドルとグループアイドルのハイブリッドとして現在も活動中。［公式X］ https://x.com/teratera_shiori［公式Instagram］ https://www.instagram.com/shiori_ikemoto/［事務所公式サイト］ https://platinumproduction.jp/talent/ikemotoshiori/