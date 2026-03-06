お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは3月5日、自身のInstagramを更新。妻・藤本美貴さんのバースデーライブでの写真を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：庄司智春さん公式Instagramより）

お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは3月5日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴さんのバースデーライブでパフォーマンスをした時のショットを公開しました。

「愛されてて最幸」

庄司さんは「大阪　なんばHatch　最高でした　東京も大阪もこんな私を受け入れてくれてありがとうございました　出させて頂けるなら全力で。大の大人が！！」とつづり、6枚の写真を投稿。キラキラとした豪華な衣装でステージに立つ藤本さんの後ろで、赤いパンツを着用した庄司さんが全力で踊っています。鍛えられた体も際立っており、迫力があります。

コメントでは「写真だけで楽しさ伝わるっ！」「全力ミキティーになんか分からんけど朝から涙しました（笑）妻を愛しまくる旦那代表　素晴らしいです」「愛されてて最幸」「大好きな夫婦」「庄司さん 凄いよ。ここまでやってくれるなんて。逆に庄司さん目当てで見に行きたいですわ」「そんな全力の庄司さんだから最高です」と、絶賛の声が寄せられました。

藤本さんも投稿

藤本さんも同日、Instagramを更新。「東京、大阪とライブありがとうございました　ライブはやっぱり楽しい　みんなの顔が直接みられるのも嬉しい　幸せな時間になりました」とつづり、楽屋で撮影したと思われる庄司さんとのツーショットなどを公開しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)