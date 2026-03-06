Mega Shinnosukeが、自身主催の対バンイベント『MEGAGIG vol.1』を5月22日に東京 恵比寿 LIQUIDROOMにて開催する。

本イベントは、Mega Shinnosukeが憧れるアーティストや親交のあるアーティストを迎えて行う対バンイベント。今回は、親交のある先輩 OKAMOTO’Sを迎えての2マンライブとなる。

チケットは、本日3月6日よりMega Shinnosuke公式アプリ『MEGA CLUB』プレミアム会員限定先行が開始となった。

・Mega Shinnosuke コメント

Mega Shinnosukeによる一夜限りの対バンイベント企画「MEGAGIG」が始動！！

第1回はOKAMOTO'Sとの2MANに決定しました！

色々な場所で交流のある先輩であるバンドと愛しの箱LIQUIDROOMにて音を出せること楽しみです

音楽を通じて笑いましょう！！

（文＝リアルサウンド編集部）