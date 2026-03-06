Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2026年3月6日（金）0時から3月9日（月）23時59分まで「Amazon新生活セール」を開催中。

現在、65W急速充電対応でノートPCも充電できるUGREENの「コンセント付きモバイルバッテリー」がお得に登場しています。

UGREEN コンセント付きモバイルバッテリー 10000mAh 65W 急速充電 【3役一体】 ACプラグ＋USB-Cケーブル一体型 3ポート ノートPC(MacBook)充電対応 65W 充電器 モバイルバッテリー 45W 折畳式プラグ デジタル表示 コンパクト PSE認証済 iPhone17 Galaxy Android スマートフォン iPad Pro MacBook その他 PB512 7,984円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

充電器・モバイルバッテリー・ケーブルが一つになったUGREENの充電ガジェットが20％オフ

UGREENの「コンセント付きモバイルバッテリー」は、ACプラグ・USB-Cケーブル・モバイルバッテリーを一体化した3-in-1設計で、最大65Wの急速充電にも対応しています。

スマホはもちろん、ノートPCまで充電できるパワーを備えた持ち運びに便利な充電デバイスが、今なら20％オフの7,984円と過去最安値で販売中。

充電器・モバイルバッテリー・予備ケーブルを別々に持ち歩く必要がなくなるので、カバンの中がすっきり整理でき、出張や旅行の荷物を軽減できます。

USB-Cケーブル内蔵＋USB-Cポート＋USB-Aポートという3ポート構成で3台のデバイスに同時充電が可能です。

またUSB-Cケーブル一体型で引き出すだけですぐに充電開始できるので、ケーブル探しにイライラすることもありません。

10000mAhの実用的なバッテリー容量＋コンパクト設計

高密度車載級セルを採用した10000mAhの大容量で、iPhone17に約1.7回フル充電可能。

タブレットの補助電源やノートPCの延命など、日常用途には十分な容量です。

サイズは約120×60×32mm、重量は約400g程度で、バッグにも入れやすいサイズになっています。

充電器モードでは、USB-Cケーブル/Cポートで65W Max （PD3.0/PPS/QC4.0）出力仕様。MacBook Air M3を30分で約57%充電可能です。

モバイルバッテリーモードでは、USB-Cケーブル/Cポートで45Ｗ Max出力仕様。iPhone 17 Pro Maxを30分で約66%充電ができます。

カフェ作業をよくする人や、MacBookやタブレットを持ち歩く人にはかなり便利なアイテムですよ。

なお、上記の表示価格は2026年3月6日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

