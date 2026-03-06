吉岡秀隆が主演を務めるNHK金田一耕助シリーズ第5弾『悪魔の手毬唄』が3月14日・21日にNHK BSP 4Kで放送されることが決定。あわせて新キャストが発表された。

参考：横溝正史と西村京太郎はなぜ国民に愛される？ 金田一耕助、十津川警部シリーズが映した日本の社会

横溝正史の同名小説を映像化する本作。脚本はアニメ『進撃の巨人』や『岸辺露伴は動かない』シリーズ（NHK総合）などを手がける小林靖子、演出はNHK連続テレビ小説『エール』やNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』などの吉田照幸が担当し、前後編あわせて3時間の長編として放送される 。

岡山を訪れた金田一耕助（吉岡秀隆）は、鬼首村の温泉宿「亀の湯」に滞在する。村では23年前に殺人事件がおきていた。そんなとき、村出身の人気歌手が里帰りし、村はその歓迎ムードに染まる。しかし、その直後から、幼なじみの若い女性たちが次々と殺されてゆく。遺体には不気味な装飾が施され、それは村に伝わる古い手毬唄の歌詞になぞらえられていた。過去の因縁、隠された血縁関係、そして復讐心が絡む中、金田一は真相に迫っていく。

村に伝わる古い手毬唄のとおりに起きる連続殺人事件に関わっていく新たな出演者として、宮沢りえ、奥平大兼、出口夏希、吉田美月喜、和田聰宏、奥菜恵、清水美砂、西田尚美、浅野忠幸、笹野高史、西岡徳馬、白石加代子、小市慢太郎の出演が発表された。

『悪魔の手毬唄』は、BSプレミアム 4Kにて3月14日21時から前編、3月21日21時から後編が放送される。（文＝リアルサウンド編集部）