廃止した県民会館に代わる「新たな文化拠点」を巡り、群馬県は６日に現時点での検討状況を県議会に説明しました。

県は去年、前橋市にある県民会館を廃止し、それに代わる「新たな文化拠点」の整備に向けて今年度、基礎調査を実施し、その結果をもとに新年度、基本構想を策定する方針です。

基礎調査の報告書は今月末をめどに公表される予定ですが、県は６日に県議会の総務企画常任委員会の勉強会で、現時点での検討状況を説明しました。

説明によりますと、機能維持のための「単なる改修」では音響や搬入動線をはじめとした課題が残り、「選ばれづらい施設のまま」だとして、整備の手法として建物を活用する「リノベーション」と、解体して整備する「新築」の２つを示しました。

その比較では、コスト面では「リノベーション」が「新築」を下回るものの、機能や使用年数、負担額などから「総合的に鑑みると新築のほうが妥当」としました。立地については、駅からのアクセスや公共施設の集約化を考慮し、「現在の立地を前提とせず、合理的な選択ができるよう、来年度以降の検討を継続すべき」としました。

一方、山本知事は５日の会見で、来年度の早い時期に最終的な結論を出す考えを示していました。複数の議員からは「基本構想を１年かけて策定するのであれば、５日の知事の発言とかなり齟齬がある」など疑問を投げかける場面もありました。