県内で専門学校を展開するYICグループの合同卒業式がきょう山口市で行われました。



山口市で行われた卒業式には、YICグループのうち情報ビジネス、公務員、ビューティモードの3校の学生およそ190人が出席し、各校の代表に卒業証書が授与されました。



そして、河津道正校長が、「学び続けることを忘れないでください」と呼びかけました。





（県庁に就職 矢坂健至さん）「多くの困難に直面することもあると思いますがすべてのことに感謝し本校で学んだ校訓『鍛え磨く』の精神を忘れず自己の成長 夢の実現へとつなげてまいります」（情報ビジネス 県内の動物病院に就職角田琳香さん)「やっと2年間のがんばりが終わってすかっとしてます」「お客様に安心していただけるような笑顔の対応ができるトリマーになりたい」（ビューティモード 福岡の美容院に就職福田千嵐さん )「国家試験もがんばりましたし一つのことにみんなで走っていってそれに向かって努力することをがんばりました」「学習することを忘れないで自分でどんどんレベルアップできるような人になっていきたい」3校の就職内定率は94.3％。およそ7割が県内に就職するということです。みなさん、おめでとうございます。