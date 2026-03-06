基地とまちのかかわりを見守り続けて…新聞「おはよう愛宕山」が休刊
岩国市には長年、アメリカ軍岩国基地などをテーマに手書きの新聞を配り続けている男性がいます。
発行32年目を迎えたことし、新聞を配り歩けなくなったことで一時休刊することを決めました。
基地といわくにのかかわりを見守り続けてきた男性が伝えたいこととは。
「愛宕山はことしも頑張る！」
ことし1月1日号の新聞＝「おはよう愛宕山」です。
この新聞を1995年1月から発行し続けてきたのが田村順玄さん、80歳です。
（ 田村順玄さん）
「ちょっと読めば5分ぐらいで読めるもの。大変なことがあった、こういう経過があったんだと、今感じますね」
♪「ばんざーい」
23年あまり岩国市議を務めた田村さん。Q55新聞のテーマの多くはアメリカ軍岩国基地についてで、基地機能強化反対を訴え続けてきました。
ちょっとポーズ厚木から岩国へオスプレイ
10日に1回、妻・清美さんと協力し、多いときは5000部を配り歩いてきました。
しかし、年を取るにつれて足の調子が悪くなり、去年、新聞の発行を月1回に減らしました。
そしてことし、3月1日の699号をもって、休刊することを決めました。
（田村順玄さん）
「ずっと私の頭の中で（新聞のことが）ぐるぐる回っている。配りたい。作った紙面はあそこへもって行きたい。この人に会いたい。物理的に足が悪くなったのでしばらく連続して定期的に出すことはやめようと」
新聞の名前にもなっている愛宕山…
かつては市民の憩いの場でもありましたが基地の滑走路沖合移設のために切り崩され、跡地にはいま、日米共用の運動施設やアメリカ軍専用の住宅などが立ち並んでいます。
この愛宕山をはじめ基地とまちのかかわりを見守り続けてきた田村さん。
ロシアとウクライナ、アメリカとイラン・・・
世界情勢が不安定さを増す中米軍基地を抱える岩国もまた戦争と無関係ではないことを忘れてはならないと訴えます。
（田村順玄さん）
「日常的な市民生活には、岩国基地と国際情勢が直結している。市民がちょっと考えれば『これはおかしいな』と言えるような。そういうヒントも与えて基地を見続けていきたい」