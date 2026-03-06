妹のまさかの反応にうれし泣きする姉＆妹を溺愛するダウン症の兄 純粋すぎる“きょうだい愛”に心が溶ける
弟や妹に愛情を注ぎ、必死に守ろうとするお兄ちゃんやお姉ちゃんの姿には、思わず心を奪われてしまう人も多いだろう。幼くてまだ話ができない9歳差の妹に毎日のように話しかける姉。いつもは返事がないが、あるとき急に返事をしてくれて、思わずうれし泣きをしてしまう姉の姿をおさめた動画が319万回再生の反響を呼んだ。一方で、妹が生まれて兄になったダウン症の4歳児。“妹の幸せが兄の幸せ”というように愛おしそうに妹に接する日々をまとめた動画が428万回再生され、注目を集めている。“きょうだい愛”に対する想いや普段のきょうだいの様子などについて、2組のお母さんに聞いたエピソードをあらためて振り返る。
【写真】まさかの返事に姉が涙…妹の言葉が心を震わせた瞬間
■「まさか泣くとは思わずびっくり！」 赤ちゃんの妹が返事をしてくれて“うれし泣き”の姉
9歳差の妹さんに「ばぁばも来るから怖がったらあかんで！」と呼びかける長女さん。すると、妹さんが「あい！」と反応。まさかの返事に時間差で気が付き、喜びから思わず泣き出してしまう長女さんの姿が大きな反響を呼んでいる。
返事はないけれど、しっかりと目を見て、長女さんは毎日毎日ずっと妹さんに話しかけていたという。
「お話ができるようになったら、『どうしよ〜！さらに可愛いや〜ん！』と言っていました（笑）」
まさか長女さんが泣くとは思わずびっくりしたそうだが、普段から感受性の豊かさは見受けられているようだ。
「つい先日、末っ子の弟が産まれました。ふと長女に『弟に顔が似ているよね』と言うと、突然下を向いて目をこすり出したので、なんだ？と思っていたら、泣いていました（笑）。うれし泣きです（笑）」
長女さんはお世話をたくさんしてくれて、まさにお母さんの“分身”のような存在であるとのこと。
「ご飯をあげたり、お風呂に一緒に入ったり、ダメなことをしたらちゃんと『ダメよ！』と伝えたり、私が子どもたちに接しているときの言動をそのまま長女もやっています（笑）」
3人のお子さんを育てる中で、長女さんに対して「お姉ちゃんなんだから！」とは言わないように意識しているという。
「あと、下の子が手のかかる時期なので、長女との時間があまり取れていないのですが、そんな中でも『大好きだよ！』とか『いつもありがとう』などとは伝えるようにしています。『急にどうしたん？』と言われますが…（笑）。子どもが可愛すぎるので毎日愛でているだけです（笑）。本当に可愛すぎるので『生まれてきてくれてありがとうー！』と言っています（笑）」
お子さんたちには、「みんなに愛される、嘘をつかない子になってほしい」とお母さんは語る。
「喧嘩をしてもすぐに謝れる、日頃から感謝の言葉を言える、そんな人になってほしいです。姉弟みんなで仲良く、お友達のようにお買い物なども行ってほしいですね」
■「“守りたい”という気持ちを感じる」 妹にひたすら愛情を降り注ぐダウン症の4歳兄
4歳のダウン症の男の子。妹さんが生まれてからの“お兄ちゃんになって1年”の様子をおさめた動画が話題を集めている。妹さんにたっぷりと愛情を注ぐお兄さんの姿に、「泣いた」「朝から元気をもらった」「きょうだいっていいなと改めて思った」といった声も寄せられている。
お兄さんは妹さんの名前を「かわいい」だと思っているため、「いつも『かーいー？』（僕の妹はどこ？）と探している様子が愛らしい」とお母さんは言う。
「妹が反応するようになってきた生後数ヵ月頃から、少しずつ“お兄ちゃんらしさ”が見えてきたように感じます。息子はまだオムツを履いていますが、妹のオムツ替えは手伝ってくれるときがあります。特別なきっかけがあったというより、日々の積み重ねの中で自然に育っていった印象です」
一緒に遊んでいるときに顔を覗き込んだり、妹の顔についたご飯粒を取ってあげたりする様子からは、“守りたい”という気持ちや“愛”を感じるという。
「妹が幸せそうに笑っていると、いつもなぜか兄のほうがもっと幸せそうな顔をしていて、妹の幸せがそのまま兄の幸せになっているみたいです」
お兄さんがダウン症だとわかった当時は、「正直、不安や戸惑いもありました」とお母さんは振り返る。
「先のことが見えず、『この子をちゃんと育てていけるのだろうか』『自分たちの自由はなくなるのでは？』と深い闇に落とされたような気持ちになりました。そのような時期は生まれてからも半年ほどは続きました。しかし、息子のおかげで改めて人との繋がり、絆の大切さを深く実感するようになっていきました」
以前は周りと比べてしまうこともあったが、お兄さんが4歳になった今は『この子なりの成長』を見られるようになったそう。
「できないことより、できるようになったことに目を向けるようになったと思います。なにより、この子と過ごす日々が心から幸せです」
いつかお兄さんの成長ペースを妹さんが追い越してしまうことあるかもしれないが、「それぞれが自分らしく、自分のペースで成長し、お互いに無理なく接することが続いてほしい」とお母さんは願う。
「兄妹どちらとも、親の私たちに思いっきり甘えられる環境を作っていきたいです」
