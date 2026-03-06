つんく♂、ハワイで家族と過ごす“ひな祭り”を紹介 “手作り桜餅”など豪華料理並ぶ食卓に反響「すごいご馳走」「桜餅の手作りには脱帽」
ハワイを拠点に活動する音楽プロデューサーのつんく♂（57）が5日、自身のインスタグラムを更新。家族と過ごしたひな祭りの様子を写真とともに紹介した。
【写真】「すごいご馳走」“手作り桜餅”など家族でのひな祭りの光景を披露したつんく♂
つんく♂は「ハワイは昨日が三月三日のひな祭りの日」と書き出し、昭和時代に5段や7段のひな人形を飾っていた記憶を振り返りながら、現在はハワイで購入したシンプルなひな人形を毎年飾っていることを明かした。
今年のひな祭りについて、娘たちに「今年のひな祭りは何にする？」と聞いたところ、次女から「カニ〜!!」とリクエストがあったという。食物アレルギーの検査でカニは食べられることが分かったことから、日本で購入していた“刺身でも食べれるカニ”を用意し、「蟹しゃぶしつつ、大人は刺身でもいただきつつ、サーモンやお野菜など、お鍋を準備しました」と食卓の様子を紹介した。
投稿では、ひな人形の写真のほか、カニやサーモンなどが並ぶ食卓、ハート型に切られたニンジン入りの野菜、鍋で“カニしゃぶ”をする様子、妻の手作りという桜餅など、ひな祭りの食事を楽しむ様子が複数枚公開されている。また、家族5人そろって祝いたいものの、子どもたちの部活などで帰宅時間がばらばらだったことも明かし、「それぞれ順番にしゃぶしゃぶぅ〜!!やっぱ美味い!!」とつづった。
コメント欄には「ミニモニ。ひなまつり懐かしいです」「桜餅の手作りには脱帽です。ひなあられもつくれますね」「すごいご馳走ですね」「桜餅が可愛い」「マメなつんくさん大好き」「奥様の手作りの桜餅素敵ですね」「素敵ですねー」などの声が寄せられている。
