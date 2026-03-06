女優の芳根京子（29）は6日、大阪市内でディズニー＆ピクサーのアニメ映画「私がビーバーになる時」（13日全国公開）の舞台あいさつに登壇。関西弁のイントネーションで「笑えて、泣けて、驚いて。ハチャメチャな動物の世界に、皆さんの心もきっとモフモフになります」とPRした。

同映画の日本語吹き替え版で主人公のメイベルの声を担当。オーディションを受けた際には「ドキドキで決まった時は、嬉しさ100でした」と振り返った。母に連絡した際には「幼い頃、パンダやネズミなど動物になりたかったと言ってた。きょうから動物の世界の住人。おめでとう」と念願かなったお祝いメッセージが届き「家族も喜んでくれた」という。

「質問には関西弁で」とのMCのフリにも大乗り気。NHK連続テレビ小説「べっぴんさん」（16年後期）でヒロインを務めた時には大阪で生活した縁もある。「分かった」「あった、あった」「絶好調やで」など、関西弁のイントネーションで答えて客席を沸かし、「関西の人はエレベーター、すぐに閉まるボタンを押す」と関西人に対する仰天エピソードも披露し、客席の笑いを誘っていた。