野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組、日本―台湾が６日、東京ドームで始まった。

１番指名打者で出場した大谷翔平（ドジャース）がいきなり、弾丸二塁打と先制満塁本塁打、さらには適時打を放った。（デジタル編集部）

２度目のＷＢＣ連覇を狙う侍ジャパン。その船出は大谷の目にも止まらぬクリーンヒットから始まった。一回表、先頭打者として打席に入ると、台湾先発の右腕、鄭浩均が投じた速球をいきなりたたいた。打球は右翼線を襲い、大谷は悠々と二塁へ到達した。塁上では、今大会のセレブレーションポーズの「お茶たて」ポーズで、ナインと侍ジャパン初ヒットを祝った。

大谷らしさはその打球速度にも表れた。大リーグ公式サイトによると１１７・１マイル（約１８８・５キロ）。いきなりエンジン全開といったところだ。

後続が倒れ、先制のホームインとはならなかったが、大谷のいきなりの活躍はこれで終わらない。二回に一死満塁で打席が回ると今度は変化球を捉え、右翼席へ先制のグランドスラム。貫録たっぷりにダイヤモンドを回ると三本間ではまた、「お茶たて」ポーズを見せた。この回打線が爆発し、もう一度打席が回り、今度は右前適時打でこの回５打点とした。

ＭＶＰに輝いた前回大会同様、世界的スーパースターが侍を頂点へ導くことを期待させる超速二塁打と満塁弾、そしてタイムリーヒットだった。