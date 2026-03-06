アメリカ・イスラエルとイランの攻撃の応酬が続いています。こうしたなか、イランがホルムズ海峡を封鎖したことで、その東側では日本関係の船舶2隻が先に進めなくなっていて、このうちの1隻に落下物による被害がありました。海峡の西側では日本関係の船が45隻が進めなくなり、これらの船には日本人の船員が24人乗っているということです。日本テレビ国際部元カイロ支局長・富田徹デスクが解説します。

■ホルムズ海峡“事実上封鎖”日本船も…

──日本の船舶も立ち往生しているということで影響が心配されますね。

はい。日本以外にも世界各国の船をあわせると、このホルムズ海峡の西と東であわせて1500隻もの船が進めなくなっていて、世界経済にとっても大問題となっています。

そしてアメリカ軍がいくらこの周辺でイラン軍を叩いても民間船が通れるようにするのは相当難しいと考えられます。

これがどういうことなのかを説明します。いくらアメリカ軍が強力でも、空からの攻撃だけで数十万とされるイラン軍を全滅して装備を全部破壊するのは不可能と想像できますよね。

一方で、民間の船はイランの無人機が1機でも飛んでくる可能性が残っていれば、船主や荷物の依頼主に大損害を与えるリスクを取ってまで海峡を渡ることは簡単にはできません。つまり、イラン側がもう「手を出さない」と宣言するまでは民間船は実質、足止めが続くことになります。

■カギ握るハメネイ師の後継者は誰に

──長引くと世界経済に大きな影響を与えることになりますが、それを避けるためには、アメリカとイランが停戦合意することが必要になるのでしょうか。

そうですね。そこでイラン側の出方なんですが、アメリカと交渉するのか、それとも徹底抗戦なのか、カギを握るのは攻撃で殺害されたハメネイ師の後継者です。

有力候補として名前が挙がっているのは、死亡したハメネイ師の二男・モジタバ・ハメネイ師です。

どういう人かというと、ハメネイ師のもとで補佐を務めていて、父親と同じくアメリカとは対決姿勢の強硬派とみられています。その上、今回の攻撃で父親だけではなく他の家族もたくさん殺されています。なので、果たしてアメリカと交渉の道を選ぶかどうかは不透明です。

また、この他の候補としては同じくハメネイ体制を支えた聖職者のハッサン・ホメイニ師、アリレザー・アラフィ師の名前が挙がっていますが、いずれもアメリカとの対決姿勢は大きく変わらないともみられています。

■トランプ氏、後継者選出に“自身の関与必要”

トランプ大統領は今のところ交渉より攻撃、という姿勢は変えていません。ただ一方で、後継者が誰になるかは重大関心のようで、後継者の選出にはトランプ氏自身が関与する必要があると主張しているんです。また、有力候補とされるモジタバ師についても「受け入れられない」と口を出しています。

世界経済への打撃を避けるには時間との闘いにもなってくるので、イランとアメリカが今後「停戦交渉」ということにどういう姿勢を打ち出すのかが大きな焦点となります。