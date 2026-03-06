モデルの平子理沙が６日までにＳＮＳを更新。デコルテあらわなプライベートショットが話題になっている。

自身のインスタグラムで平子は「大変遅くなりましたが、皆さまからの温かい、お誕生日のメッセージを本当にありがとうございました」と先月１４日に迎えた５５歳誕生日の祝福コメントについて感謝の言葉を投稿。

続けて「ＬＡでの写真をアップできていないまま、日本に帰国いたしました〜」「今回は、ママも日本に帰ってくることができたので、バタバタと忙しく毎日が過ぎてしまいました。この写真は、ＬＡでお誕生日に食事に行った時の写真です」つづり、ピンショットを公開。胸元がざっくり開いた黒のトップスを着用し、ポーズをする姿や全身ショットなどを投稿した。

この投稿には「アン・ハサウェイになんか雰囲気似てる気がします プラダを着た悪魔、平子さんバージョンやってほしーい」「おしゃれですね。アメリカと合う衣服みたい感じするのでかっこいい」「３０年前からわたしの目標」「りちゃ様お美しいです」「このブラウスとっても、お似合いですね。」などのコメントが寄せられている。