¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¦£Ç£É³«Àß£·£´¼þÇ¯µÇ°£Ç£Ð¡Û¿¹³î¹Ô¡¡½à·è¿Ê½Ð¤âµ¡½¤Àµ¤Ø¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î£Ç£É¡Ö³«Àß£·£´¼þÇ¯µÇ°¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£¶Æü¡¢½à¡¹·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£²¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï£¹£Ò¡¢£´Ãå¡£Á°Æü¡Ê£µÆü¡Ë¤Î£²Ãå¤«¤éÃå¤òÍî¤È¤·¤¿¡£»îÁö¤Ï£³¡¦£²£¹ÉÃ¤È½Ð¾ì£¸¿ÍÃæ¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¸å¤ËÊñ¤Þ¤ìÅ¸³«ÎôÀª¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬ÄÉ¤¤ÉÔÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¿¥¤¥ä¤òÂØ¤¨¤¿¤éÄ·¤Í¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë»ß¤Þ¤ê¤¬°¤¤¤·¾¯¤·½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¤¬º¹¤·¤¿¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£Ä¶È´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö½à·è¤Ë¿Ê¤ß¡ÊºÇÄã¸Â¤Î¡Ë¥Î¥ë¥Þ¤ÏÃ£À®¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢½¤Àµ¤ÏµÞÌ³¤À¡£
¡Ö¤ä¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ø¥Ã¥É¼þ¤ê¤ò°·¤Ã¤ÆÀè¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ä¤â£±ËÜÅö¤Æ¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¡×¡£ÃÏ¸µ£Ç£ÉÍ¥½Ð¤ØËüÁ´¤ò´ü¤¹¡£