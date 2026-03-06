◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―台湾（６日・東京ドーム）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド初戦となる台湾戦（東京ドーム）に「１番・指名打者」でスタメン出場し、両軍無得点の２回１死満塁の２打席目に先取点となる満弾を放った。

両軍無得点の２回１死満塁。カウント２ボール、１ストライクからの４球目だった。１２４キロのカーブをやや泳がされながらも捉えると、右翼席まで運んだ。飛距離は１１２・２メートル、打球角度は３１度だった。打った瞬間、走り出すこともなく確信歩き。「お茶たてポーズ」をしてダイヤモンドを１周した。東京ドームは総立ちになって大歓声に包まれた。

初戦から、大谷がアーチを放って見せた。ようやく出た今季初アーチにもなった。米アリゾナ州グレンデールのキャンプではライブＢＰ（実戦形式の練習）で１０打席に立ったが、安打性の当たりは２本のみで柵越えはなし。唯一出場した２１日（日本時間２２日）のオープン戦の敵地・エンゼルス戦でも３打数１安打で、３年ぶりにオープン戦初戦に本塁打が出なかった。帰国後は２、３日に強化試合の阪神、オリックス戦（ともに京セラドーム）に出場したが、２試合合計で５打数無安打。フリー打撃では快音を響かせたが、実戦では柵越えが出ていなかった。

１回表先頭の１打席目は、初球を捉えて打球速度１１７・１マイル（約１８８・６キロ）の強烈な当たりで右翼線への二塁打。いきなり「お茶たてポーズ」を二塁塁上で見せた。

この日の試合前にはフリー打撃を敢行。ファンが集まった中で２１スイングで１０本が柵越え。大きな歓声を浴びながら右翼の看板やビジョンに４本当てるなど快音を響かせた。試合前にフリー打撃を行ったのは、エンゼルス時代の２３年９月４日の本拠地・オリオールズ戦前以来約３年ぶりとなった。同練習では、右脇腹を痛めてその日の試合を欠場した。

状態を心配する声もあったが、４日の会見では「体がまず状態良く、けがなくここまで来ているので、現段階では十分満足してます」と自信をのぞかせていた大谷。侍ジャパンでのアーチは２３年３月１２日の第５回ＷＢＣ１次ラウンド・オーストラリア戦（東京ドーム）以来、１０９０日ぶりのアーチとなった。

２３年の前回大会では、投打にフル回転。全試合に３番打者としてスタメン出場しながら、初戦の中国戦、準々決勝のイタリア戦（ともに東京ドーム）に先発登板しただけでなく、決勝の米国戦（米マイアミ）では１点差の９回に救援登板して胴上げ投手となった。文句なしの大会ＭＶＰ。その後大谷はメジャーで３年連続ＭＶＰに輝いてさらに成長し、ＷＢＣの舞台に戻ってきた。

大会２連覇へは「本当にどのチームも素晴らしいチームだと思いますし、前回大会もそうでしたけど、スムーズに勝てる試合というのはなかなか少ないと思う。先制されることもあれば、２点、３点離されることももちろん想定していかないといけないのかなとは思ってる。どんな状況でもしっかりチームとして、特に自分はオフェンスに加わるので、オフェンス面でしっかりと落ち着いてプレーできれば、いい試合が多くできるんじゃないかなと思います」と意気込んでいた。

◆大谷の侍ジャパンでの本塁打 初アーチは日本は無時代の１６年１１月１２日、強化試合・オランダ戦（東京ドーム）。２３年のＷＢＣ前には強化試合の阪神戦（京セラドーム）で２打席連続弾を放った。２３年ＷＢＣではオーストラリア戦の１本のみ。ＷＢＣでは２本目、強化試合を含めると５本目で、１番打者として放ったのは初だ。