アイドルグループ「関ジャニ∞」「NEWS」の元メンバーで俳優の内博貴さん（39）が、2026年3月1日にインスタグラムを更新。ワイルドな近影を公開した。

「＃自撮り練習中」

内さんはインスタグラムで、「撮影の合間にゴルフ練習 久々すぎて上手くいかず」と投稿。「＃自撮り練習中」とのタグを添えて、アップの自撮り写真を公開した。口周りにひげを生やし、キリッとした表情でカメラを見つめている。

コメント欄には「内くん本当にかっこよくて無理ですもう」「かっこいいし、可愛い」「内くん男前すぎるわ」「相変わらずイケメンでびっくりしました！」などと書き込まれている。

内さんは2月22日、インスタグラムで「髪切った 今切った」と報告し、ひげを生やした写真を公開。

2月24日に公開した動画では、ドラマの撮影のためひげを生やしていることを明かし、「見慣れたら味のあるダンディーな男に見えてくるから」とおどけていた。

アイドル時代には、ひげが生えたままステージに立ったところ、ファンから「ひげ嫌ー！」と叫ばれ、MCの合間に舞台からはけてひげをそりに行ったという裏話を明かしていた。