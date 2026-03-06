

石毛桃子（浅田美代子）（C）フジテレビ

浅田美代子が、『101回目のプロポーズ』の続編ドラマとなる『102回目のプロポーズ』（FODで３月19日20時〜）への出演が決定した。さらに、３月13日より前作「101回目のプロポーズ」を地上波で１話〜３話を限定放送、TVerで全話配信することが決定した。

本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから 35年の時を経て、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとしてお届け。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）は本当に結婚していた！その娘・光（唐田えりか）が主人公のラブストーリー。続編では、「101回目」ファンの方にも懐かしみながら喜んでもらえる内容が盛り沢山。単なるラブストーリーにとどまらない、笑えて泣けるヒューマンラブストーリー。

前作にも出演していた浅田美代子が、出演決定。『101回目のプロポーズ』では、薫の親友である石毛桃子（いしげ ももこ）役を演じた彼女が、本作でも再び登場。薫と達郎の恋を応援し、時に親身なアドバイスで支える姿が、視聴者の印象に深く刻まれた。1973年にドラマ『時間ですよ』で俳優デビューを飾り、劇中歌「赤い風船」が大ヒットするなど、一躍国民的スターとして注目を集めた浅田美代子。その後も『釣りバカ日誌』シリーズをはじめ、数々の作品に出演し世代を超えて愛され続けてきました。近年では、映画『朝が来る』で日本映画批評家大賞・助演女優賞を受賞し、今もなお変わらずに輝きを放ち続ける彼女が、変わらぬ温かみと存在感で、物語に再び華を添える。

さらに、前作『101回目のプロポーズ』を、３月13日より地上波で１〜３話限定放送。さらに TVerで全話配信されることが決定した。

石毛桃子役 浅田美代子コメント

まさか35年も経って、“101回目”の桃子を演じるとは夢にも思っていなかった！薫（浅野温子さん）の親友で一番の理解者でありながら、恋愛模様を一番ひっかきまわしていた桃子なので、“102回目”でもきっと何か仕掛けてしまうのかなぁ？？？お洒落なイタリアンマダムになっている桃子に、乞うご期待。

番組情報

■タイトル：『102回目のプロポーズ』（全 12 話）■配信：FODにて３月19日（木）20時〜１・２話配信開始 以降３日に１話最新話配信３月19日（木）20時 １・２話３月22日（日）20時 ３話３月25日（水）20時 ４話３月28日（土）20時 ５話３月31日（火）20時 ６話４月３日（金）20時 ７話４月６日（月）20時 ８話４月９日（木）20時 ９話４月12日（日）20時 10話４月15日（水）20時 11話４月18日（土）20時 12話※配信日時は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。