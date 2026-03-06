欧州株　上げ幅削る、インフレ警戒で利上げ観測
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100　 10424.66（+10.72　+0.10%）
独ＤＡＸ　　23820.84（+5.09　+0.02%）
仏ＣＡＣ40　 8047.96（+2.16　+0.03%）
スイスＳＭＩ　 13184.95（-113.35　-0.84%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:25現在
ダウ平均先物MAR 26月限　47860.00（-123.00　-0.26%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6812.75（-22.50　-0.33%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24949.50（-100.00　-0.40%）