欧州株 上げ幅削る、インフレ警戒で利上げ観測
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100 10424.66（+10.72 +0.10%）
独ＤＡＸ 23820.84（+5.09 +0.02%）
仏ＣＡＣ40 8047.96（+2.16 +0.03%）
スイスＳＭＩ 13184.95（-113.35 -0.84%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:25現在
ダウ平均先物MAR 26月限 47860.00（-123.00 -0.26%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6812.75（-22.50 -0.33%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24949.50（-100.00 -0.40%）
