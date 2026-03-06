なぜ5つの中学校が統合されるのか？3年前の取材では…

（恵那市民 2023年）

「子育てしやすいと思って移住してきたけど、まさかこんなことに…」

「（地元の）活気がなくなることは残念」

押し寄せる少子化による統合にほかなりませんが、恵那南中学校からの道のりが28キロほど。新たな学区内で、最も通学に時間がかかるのは串原地区です。

2023年の住民説明会では…

恵那市は計画通り“中学校統合”に向け準備

（住民）「1校で進めた方が良いと思う方と、しっかり議論してから決めた方が良いと思う方と、意見が割れる中、このまま1校で進める事がこの地域にとって素晴らしいことだと思いますか？」（恵那市）「『はい・いいえ』で答えるのは難しいですけど、この状況で進めていきたい。この状況でも、私たちは前に進めていきたい」（住民）「本当に悲しいなというのが正直なところ」（恵那市）「質問の会ですので、そのような言い方は困りますね」（住民）「資料を見ていると、統合による効果がめちゃくちゃ書いてある。（反対の）思いの人たちがいる部分は、なにも触れられていない」双方理解は進まず、平行線でした。

（恵那市民 2023年）

（恵那市の回答 抜粋）

「統合で通学時間が長くなる、きめ細かい指導が難しくなるなどデメリットがあるが、同級生が増えることで社会性が育まれるメリットがあり、統合に向けた準備を進めたい」



このように、計画通り中学校の統合を進める方針を示しました。

スクールバスで約50分 一番遠い生徒は｢通学時間長い…｣

串原中学校での生活が残りわずかとなったのは、在校生もそうです。



（在校生）

「この広い教室とお別れするのは悲しいけど、新しい学校で友達たくさん作って楽しんでいきたい」

きょう、串原地区から新たな学び舎、恵那南中学までの道のりを車で向かいました。4月からは、串原地区の生徒15人全員がスクールバスを利用することになります。



（CBC瀧川幸樹アナウンサー）

「恵那南中学までの道のりには、街灯もほぼなく歩道はかなり狭いです。車幅も狭く坂道になっているので、雪などが降るとスリップする恐れもありそうです」

恵那市に聞くと、串原地区の一番遠い生徒は、スクールバスで約50分かかるということです。



（在校生）

「（バスでの通学時間が）長いなと。朝は寝ていこうかなという感じで思っている」

通学路の懸念点は？

（瀧川）

「4月から開校する恵那南中学校では、今まさにグラウンドの工事中。向かいには新校舎が建ち、窓も多く立派です」

教頭先生に伺いました…



（統合する山岡中学校 小島浩輝教頭）

Q.通学路の懸念点は？

「もしかしたらバスに乗り遅れることも考えられる」



文部科学省によりますと、2004年度～2023年度までの20年間で、愛知県で92校、岐阜県で121校、三重県で155校の小・中・高校などが閉校。

中学校統合によるメリットとは？

少子化などが進み加速する学校の統廃合の現実を、教頭先生は？



（小島教頭）

「学校によっては、仲間関係が固定されて人数が少ない。教員も少ない。これから多様な学び、多様な人間関係、夢を追う世界への旅立つことを目指すとなると、大規模校で切磋琢磨して力をつけてほしい」

恵那南中学校に統合することで、どんなメリットがあると考えているのでしょうか？



（小島教頭）

「チーム恵那として、この5地区のそれぞれの文化や歴史、地域の方々も温かいので、一つのチームとして良さを生かしていく上では、結束して地域の活力を与えられる学校になれる」



恵那南中学校は、全校生徒が330人に。始業式は、4月7日です。