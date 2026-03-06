芳根京子、朝ドラゆかりの大阪で関西弁披露 在阪ファンも感心する“関西弁の謎”
俳優の芳根京子が6日、大阪市内で開かれたディズニー&ピクサー最新作『私がビーバーになる時』(13日公開）の舞台あいさつに登壇した。流ちょうな関西弁を披露した。
【全身ショット】二の腕すらり！ノースリワンピで登場した芳根京子
本作は、“もしも動物の世界に入れたら”という新たな「もしもの世界」を描く、驚きと笑いに満ちた“もふもふ”ワンダーランド。動物好きの大学生メイベルが極秘テクノロジーでビーバーの姿になり、動物たちの世界へ潜入。人間による高速道路建設で森が失われる危機を前に、種族を超えた大騒動を巻き起こしていく。芳根はビーバーの姿へと変わる大学生メイベルの日本語版声優を務める。
NHK連続テレビ小説『べっぴんさん』で関西弁のヒロインを演じ、撮影でも関西を訪れていた芳根。そんな芳根に、全て関西弁で回答する質問コーナーが用意された。困惑しつつも、「絶好調やで」と関西弁のイントネーションで返答してみせた。
「難しかった関西弁」という質問に「緑は“みどり”やけど、黄緑は“きみどり”やん！なんで？ルールが分からへんかった」という関西弁のイントネーションに関わる疑問を投げかけた。関西ファンも思いがけない問いかけに「ああ〜」と感心した様子だった。
MCに関西弁のイントネーションについて確認しつつも最後も関西弁でアピール。「この作品は笑えて泣けて驚いてはちゃめちゃでキュートな動物の世界に、きっと皆さんの心ももふもふになります」と笑顔。さらに「えとなえとな」と続け「最後、まさかの感動がありますので、ぜひ最後まで楽しんで見ていただけたらと思います」と呼び掛けた。
