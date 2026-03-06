◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)

6日に初陣を迎えた侍ジャパン。チャイニーズ・タイペイ戦の先発マウンドに上がった山本由伸投手は、若月健矢選手とバッテリーを組み、初回を無失点に抑えました。

ともにオリックスで活躍した2人は、2021年から3年連続で“最優秀バッテリー賞”を受賞。その後、山本投手はMLBドジャースに活躍の場を移し、ワールドシリーズMVPを獲得するなど世界を代表する投手に成長。若月選手もNPBの舞台で活躍を続け、昨季は自身初の100安打とキャリアハイに並ぶ6本塁打をマークしました。

そして迎えた日本の初戦。チャイニーズ・タイペイの先頭、鄭宗哲(チェン・ツー)選手に対し、投じた大会初球は127キロのカーブ。初球ストライクでカウントを優位に進めると、5球目のカーブでボテボテのピッチャーゴロ。続くスチュアート・フェアチャイルド選手には伝家の宝刀スプリットで空振り三振を奪うと、最後は林 安可(リン・アンコー)選手を1球でサードゴロに打ち取り、無失点。三者凡退で弾みをつける初回となりました。

大会前には「一番と言ってもいいくらい楽しみなことです」とタッグ復活を心待ちにしていた山本投手。今大会では2人の共闘に引き続き注目です。