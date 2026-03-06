【収穫】“雪下にんじん” 出荷最盛期 寒さに耐えて甘み凝縮《新潟》
厳しい寒さに耐え甘みが凝縮しています。雪の下で冬を越した「雪下にんじん」がいま出荷のピークを迎え生産者は収穫作業に追われています。
雪の壁に囲まれた畑で作業する人たち。
土の中からでてきたのは「雪下にんじん」です。
雪の下で育ったにんじんは寒さから身を守ろうと甘みやうま味を感じる成分を出すということです。
西辻キャスター
「雪の下で育った雪下にんじんいただきます。シャキシャキです。噛めば噛むほどにんじんのうまみ、甘みをしっかり感じられますね」
今シーズンは雨が適度に降ったことから生育が良く例年よりも多い収穫量を見込んでいるといいます。
特別に収穫作業を体験させてもらいました。
雪を掘り、土の中からにんじんを掘り起こします。
「おー意外と固い。入れました」
「そしたら手前に引っ張る、いきます、せーのおー」
「とれました！丸々と大きいにんじんです、これ結構大きいですよね、あたりですか？」
「あたりです」
奥阿賀野菜生産組合 組合長 渡部悦男さん
「生が一番うまいっていうことなんですけれども、みなさん好きなように調理していただいて、特にお子さんに勧めてもらえればにんじんのくさみがないので好きになってくれると思います」
みずみずしい甘さとフルーティーな香りが特徴の雪下にんじん。
出荷作業は３月中旬ごろまで続き、県内のスーパーなどで販売されます。