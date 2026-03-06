神はサイコロを振らないが、4月15日にリリースする3rdフルアルバム『EINSTEIN = ROSEN BRIDGE』のジャケット写真および新たなアーティスト写真を公開した。

新たなアーティスト写真は、トラディショナルな衣装に身を包んだ、今までのビジュアルから一転したダブルアニバーサリーの節目を感じさせるものに。ジャケット写真は、台所にありそうなアイテムだけで作ったメカニカルなメガネと帽子を被る柳田周作（Vo）が全面アップの、インパクトのあるジャケットとなっている。

また、アルバムに封入されるチラシに記載のユニークQRコードから応募できる抽選特典の詳細が決定。アルバム全形態の初回生産分に封入される“ユニークQRコード入りチラシ”にて応募した中から抽選で、6月14日に開催されるバンド最大規模のワンマンライブ『Special Live for Double Anniversary Year 2026 “T.W. -Traversable Wormhole-” at Pia Arena MM』のリハーサル見学に招待される。

（文＝リアルサウンド編集部）