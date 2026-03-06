ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は3月4日、公式Instagramを更新し、侍ジャパンの鈴木誠也（31）、大谷翔平（31）らが見せたホームラン後のセレブレーションポーズについて紹介した。

鈴木は第1打席で左中間へ特大のソロホームランを放った。ダイヤモンドを一周する際には、顔の前で手のひらを振るパフォーマンスを披露。この様子に注目したWBCは、動画とともにそのシーンを公開した。

また、このパフォーマンスは世界最大のプロレス団体「WWE」で活躍したジョン・シナ氏の象徴的なジェスチャー「YOU CAN’T SEE ME」であると紹介。さらに試合後には、大谷も鈴木の顔の前で手のひらを振り、パフォーマンスを楽しむ様子が動画で公開された。



この投稿には、Instagramユーザーから「思ってた。シナやんって」「仲良し同級生コンビ」「おもろ」「格好良過ぎて泣いた」「最高にシビれる！」「ノリが最高すぎる」「鈴木誠也、you cant see meやってるやん」などコメントが寄せられた。