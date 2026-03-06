この春に山形県を飛び出し、これから全国区で活躍が期待されるランナーを紹介します。

【写真を見る】区間最下位から負けなしの7冠ランナーに 県内最速の高校生長距離ランナーに密着 中距離選手から長距離選手へ 卒業の日と新たな決意に迫る（山形）

酒田南高校男子駅伝競走部で県高校駅伝２連覇を果たした後藤颯星さんです。

県内最速の高校生ランナーと言われた後藤さんの卒業の日と、新たな決意に迫りました。

今月２日。酒田南高校の卒業式。卒業生の中には男子駅伝競走部・後藤颯星さんの姿がありました。県内最速の高校生長距離ランナーです。

キャプテンを務めた今年度は去年１０月の県高校駅伝で３区の区間記録を更新。酒田南は大会新記録で２連覇を達成しました。

１２月の全国高校駅伝では５０００ｍを１３分台で走るランナーが１９人もいた１区で区間９位の快走を披露。１月の全国男子駅伝でも１区を走り、県の最高順位を３０年ぶりに更新する１６位に貢献しました。

酒田南高校 駅伝競走部 須田惺哉さん（３年）「優しくてイケメンな人です」

酒田南高校 駅伝競走部 後藤颯星さん（３年）「（後藤君）お。わかってる」

酒田南高校 駅伝競走部 古川一琉さん（３年）「（古川君）大会でも１番だしふざける所でも１番ふざけられるぐらいカジュアルというか、周りも見てみんなと楽しくしてくれる良いキャプテンだと思う」

酒田南高校 駅伝競走部 後藤颯星さん（３年）「ありがとうございます」

■中距離ランナーから長距離ランナーへ

部員からも慕われエースと認められる後藤さんは実は中学時代８００メートルを中心とした中距離選手でした。

そんな後藤さんが長距離ランナーを目指すきっかけとなったのは、阿部監督の言葉でした。

酒田南高校 駅伝競走部 阿部亮 監督「（元々）中距離の選手だったのでその可能性というのは誰もが未知数だと思って見ていたのですが、彼みたいな選手が長距離をやることによってその能力を最大限に発揮できるのかなと。そしてそれが酒田南高校を本当に強くする原動力になると思っていたのでその思いを伝えました」

後藤颯星さん「『絶対長い距離でも戦えるようになるから』というその言葉が自分の心に響いたというか、酒田南高校で絶対強くなりたいなと思いました」

■区間最下位から誰もが驚く成長遂げる

こうして飛び込んだ長距離の世界。

しかし高校入学後、本格的な駅伝デビュー戦となった３年前の県縦断駅伝では区間最下位という結果に終わりました。

後藤颯星さん「周りの方からも期待されていて、亮（阿部）先生にも区間賞取る力があると言ってもらっていたが区間最下位というすごく悔しい思いをしました」

悔しさで始まった高校生活ですが、そこから誰もが驚く成長を遂げます。

阿部亮 監督「見ているとやはり積み重ねなんですね。コツコツと積み重ねをして２年生・３年生と（月間）１０００キロ近く走っている。正にそれが彼が中距離から長距離選手選手になった時の強さの証なのかなと」

チームのスローガン「走った距離は裏切らない」この言葉を信じてとにかく誰よりも走りました。

■父と母の支え

その圧倒的な練習量を父・圭さんと母・弘美さんも支えてきました。

圭さんは練習の送り迎えを行い、弘美さんは大会前には脂質が少なく鉄分が多い料理を用意しコンディションを考えた食事でサポートしてきました。

父・圭さん「正直にここまでなるとは思っていなくて、最初の方はできれば得意であった８００メートルで活躍してもらいたいと思っていたが、１秒でも速くなって欲しいという思いもあったのでなるべく期待に応えたかった」

母・圭子さん「本人の目標であったり（陸上へ）向かう姿勢が私達も驚くくらい一生懸命だったので、やはり家庭でもこの子の気持ちを応援してあげようということで様々サポートしてきました」

■負けなしの７冠ランナーに

両親のサポートを受け一度も大きな怪我をせずに練習を重ねた後藤さんは、持ち前のスパート力に持久力が加わり２年生の春からは県内で負けなしの７冠ランナーに成長しました。

こうして、おととしは８年ぶりとなる県高校駅伝の優勝、去年の大会新記録で２連覇の原動力になりました。

後藤颯星さん「走った距離分自分は強くなれましたし結果を残すことができたのでその言葉を信じて今までやってきてよかったなと思う」

■韋駄天様へお参り

そしてもう一つ、３年間行っていたことが。

後藤颯星さん「（Ｑここはどういった場所？）実はおじいちゃんの家でお寺の住職をしていて韋駄天様は一番足が速い神様だと聞いてお参りするようになった」

けがの予防や目標達成を願って手を合わせてきました。

後藤颯星さん「しばらくお参りすることができないので、大学でも競技を頑張るので見守ってくださいというお参りをした」

最後の登校日も、韋駄天様へのお参りをしました。

■箱根駅伝を走って親孝行

迎えた卒業式。支えてくれた大勢の人に見守られて、卒業証書を受け取ります。

卒業式のあとに行われたホームルームで、後藤さんはクラスメイトや保護者の前で力強くこれからの決意を述べました。

後藤颯星さん「まだ親孝行ができていないので、箱根駅伝を走ってそして日本を代表する陸上選手になって親孝行できるようにしていきたい。ありがとうございました」

■恩師や仲間も後押し！

４月から駅伝の名門・駒澤大学に進学する後藤さんを恩師や仲間も後押しします。

阿部亮 監督「私自身にとっても酒田南高校とっても本当に大きな財産を残してくれたそんな世代ですから、これを継承することこそが卒業生の励みにもなるし、卒業して彼らが大学で頑張ってくれることが在校生の為になるのでお互い結果を追求して頑張っていきたい」

富樫陽真さん「高校では本当にエースとして酒田南高校を引っ張ってくれたので、駒澤大学でもエース格として勝負できるように頑張ってほしい」

古川一琉さん「颯星ならガンガンのし上がっていけると思うので、上を上を目指して頑張ってください

誰よりも地道に走る姿でチームを引っ張ってきた後藤さんが目指すランナー像は。

後藤颯星さん「自分の走りで結果を出した時に喜んでもらうことがとても好きなので、応援されるような選手をこれからも目指していきたい」