Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。3月5日に駐日英国大使館で開催された「映画『ハリー・ポッター』25周年記念セレモニー」のオフショットを公開し、注目を集めている。

■佐久間大介、英国風スタイリングで抜群スタイルを披露

「駐日英国大使館、とても素敵でした （^^）」と添えた投稿の1枚目は、グリーンの蔦がアーチのように絡まる石造りの大使館の両開きドアの前で、魔法の杖を手に立つ佐久間の姿からスタート。まるで映画のワンシーンのような雰囲気の中、ピンクヘアをゆるくひとつに結んだ姿が目を引く。

深いグリーンとネイビーのチェック柄ジャケットに白シャツと黒ネクタイ、黒のスラックス、革靴を合わせた英国風のトラッドな装いをさらりと着こなし、すらりとした抜群のスタイルが際立つ。ジャケットの襟には「カエルチョコ」など『ハリー・ポッター』モチーフのピンバッジやブローチが飾られている。

イベントのフォトウォール前でのショット（3枚目）をはじめ、階段をゆっくり上っていく姿や、座ってクールな表情を見せるショット、手にした杖に描かれた「DAISUKE」の名前やブローチの細部まで確認できるアップショット（13枚目）も公開。最後は、窓から差し込む光の中で撮影された、美しい横顔のショットで締めくくられている。

SNSでは「髪結んでるさっくん最高すぎ」「ひとつ結び珍しい！！」「横顔美しすぎて見惚れる」「英国男子スタイリング似合う」「いろんな角度からのさっくんが見られて眼福」「杖にさっくんの名前入り！！」「スタイル良すぎ」など多くの反応が寄せられている。

■小野賢章と佐久間のチェックコーデの2ショットも話題

なお、佐久間はこの投稿に先立ち、ともにセレモニーに出席した主人公ハリー・ポッターの日本語吹き替え声優・小野賢章との2ショット写真も公開。壇上で魔法を放ち合う姿など、9枚の写真を披露している。

さらに、「ハリー・ポッター」スタイル公式Xには、セレモニーを終えた小野と佐久間がチェックコーデで並び、コメントする動画も掲載されている。