受験生たちに、喜びの春、到来です。鹿児島大学で6日、前期日程の合格発表が行われました。合格した受験生たちは仲間と抱き合ったり、写真を撮ったりして喜びを爆発させていました。



（胴上げ）

「合格を祝ってせーの、おめでとう」



鹿児島大学の郡元キャンパスでは、6日午前10時、前期日程の合格者の受験番号が張り出されました。受験生は自分の番号を見つけた瞬間、仲間と抱き合って喜びを爆発させていました。





（受験生）「258！あったよかった。この一年間、この日のために頑張ってきた」（受験生）「いろいろなことを我慢して頑張ってきたので受かって嬉しい」（受験生の保護者）「自分の力を信じて本人が頑張ってきた」一年前、悔しい思いをした受験生も。（浪人生）「高校の同級生が離れていたり、寂しいなという気持ちもいろいろあった。（今は）ほっとした気持ちでいっぱい」（浪人生の保護者）「本人の思いを考えると悲しかったり同じように苦しかったりしたが、いい経験になって人生の豊かさにつながればいいと思っている」こちらは、医学部に合格した受験生です。（医学部に合格）「まじ嬉しい、よかった。この気持ちを忘れずにこれからも立派な医師になれるように勉強していきたい」鹿児島大学によりますと、前期日程の受験者は3302人で1376人が合格したということです。後期日程の試験は3月12日に行われ、合格発表は23日です。