本日の【自社株買い】銘柄 (6日大引け後 発表分)
○日本駐車場 <2353> [東証Ｐ]
発行済み株式数(自社株を除く)の1.89％にあたる600万株(金額で15億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月23日から5月31日まで。
○佐藤食品 <2814> [東証Ｓ]
発行済み株式数の8.7％にあたる70万株の自社株を消却する。消却予定日は3月18日。
○グンゼ <3002> [東証Ｐ]
発行済み株式数の8.67％にあたる300万株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。
○日曹達 <4041> [東証Ｐ]
発行済み株式数の2.63％にあたる149万3200株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。
○ネツレン <5976> [東証Ｐ]
発行済み株式数の4.90％にあたる169万株の自社株を消却する。消却予定日は3月19日。
○日精樹脂 <6293> [東証Ｐ]
発行済み株式数の10.9％にあたる243万5655株の自社株を消却する。消却予定日は3月10日。
○サンリン <7486> [東証Ｓ]
発行済み株式数(自社株を除く)の1.47％にあたる18万株(金額で1億4022万円)を上限に、3月9日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。
○ＪＫＨＤ <9896> [東証Ｓ]
発行済み株式数(自社株を除く)の2.24％にあたる60万株(金額で8億9760万円)を上限に、3月9日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。
［2026年3月6日］
株探ニュース