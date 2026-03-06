

○日本駐車場 <2353> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.89％にあたる600万株(金額で15億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月23日から5月31日まで。



○佐藤食品 <2814> [東証Ｓ]

発行済み株式数の8.7％にあたる70万株の自社株を消却する。消却予定日は3月18日。



○グンゼ <3002> [東証Ｐ]

発行済み株式数の8.67％にあたる300万株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。



○日曹達 <4041> [東証Ｐ]

発行済み株式数の2.63％にあたる149万3200株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。



○ネツレン <5976> [東証Ｐ]

発行済み株式数の4.90％にあたる169万株の自社株を消却する。消却予定日は3月19日。



○日精樹脂 <6293> [東証Ｐ]

発行済み株式数の10.9％にあたる243万5655株の自社株を消却する。消却予定日は3月10日。



○サンリン <7486> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.47％にあたる18万株(金額で1億4022万円)を上限に、3月9日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ＪＫＨＤ <9896> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.24％にあたる60万株(金額で8億9760万円)を上限に、3月9日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



［2026年3月6日］



株探ニュース

