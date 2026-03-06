6日(金)に『春のセンバツ甲子園』の組み合わせ抽選会が行われ、出場する帝京長岡と日本文理の初戦の相手が決まりました。



毎日新聞大阪本社で行われた『春のセンバツ甲子園』組み合わせ抽選会。新潟からは秋の北信越大会で優勝した『帝京長岡』と、準優勝の『日本文理』の2校が出場します。





抽選の結果、初の甲子園出場となる『帝京長岡』の初戦は、大会5日目(23日)の第1試合『東北(宮城)』に決まりました。



■帝京長岡 鈴木祥大主将

「『新潟県の時代を作ろう』と日本文理の主将とも話をしているので、新潟県の強み見せられたら。」





また、12年ぶり6回目のセンバツ出場となる『日本文理』は、大会3日目(21日)の第2試合21世紀枠で出場の『高知農業』と対戦します。



■日本文理 渡部倖成主将

「新潟県、あまり野球が強くないイメージがあるが、この選抜を期に新潟で2校が出たということで帝京長岡にも頑張ってもらって、自分たちも頑張って勝ち進んで決勝を新潟同士で戦いたい。」