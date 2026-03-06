卒業や入学シーズンに出番の増える真珠。愛媛産の真珠をPRしようと、生産者団体が鹿児島市で割安で販売する展示会を始めました。



（山下香織キャスター）

「この時期特につける機会の増えるパールネックレス。テリが美しいですね。こちらには愛媛産のアコヤ真珠がずらりと展示販売されているんです」



鹿児島市の城山ホテル鹿児島で始まったパールフェア。愛媛県産のアコヤ真珠を始め世界の真珠約3000点、総額5億円分が展示販売されています。





（愛媛県漁業協同組合真珠課 宮内裕基課長）「どうしても三重県が（真珠の生産地の）イメージにあると思うが、実は愛媛県が生産量・生産額ともに三重県より上なんです。なかなか知られていないけど…」農林水産省の統計によると、国内の真珠の3大生産地は長崎、愛媛、そして三重。愛媛県は三重県の倍以上の生産量を誇るものの知名度が高くないということで、愛媛産の真珠をPRするためやってきたといいます。アコヤ真珠は2年ほど育てたアコヤ貝に真珠の核を入れ、さらに1、2年かけて養殖します。2019年頃、ウイルスの影響でアコヤ貝が大量に死んでしまい真珠の生産量が減少。価格も高騰していますが、この展示会では市価の3割から4割引きで販売します。（愛媛県漁業協同組合真珠課 宮内裕基課長）「真珠はテリや傷、大きさなどによってお値段が様々で…」選ぶポイントは色や大きさ、形など様々ありますが…（愛媛県漁業協同組合真珠課 宮内裕基課長）「私たちが重視したほうがいいと思うのが「巻き」なんです」核の周りの真珠層「巻き」が厚くて質のいいものほど柔らかく深い輝きが生まれるそう。巻きの薄いものと比べると輝きの差が歴然としています。（愛媛県漁業協同組合真珠課 宮内裕基課長）「巻き、テリを重視し、そのあとで傷、形などを重視して選ぶと、より質のいい真珠を賢く選ぶことが出来る」サイズオーダーコーナーでは約500点のネックレスから好みの色や大きさなどを予算に応じて選べ、その場でぴったりの長さに調整してもらうことができます。（愛媛県漁業協同組合真珠課 宮内裕基課長）「愛媛県はアコヤ真珠がトップクラスの生産量を誇る真珠王国なのでその唯一無二の輝きを鹿児島の皆さんにも会場でご覧いただきたい」パールフェアは8日まで開かれています。