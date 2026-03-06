「機動戦士ガンダム」などを手がけたアニメーターで漫画家の安彦良和さんの企画展が、長岡市の県立近代美術館で7日(土)から始まります。



長岡市の県立近代美術館で開かれる企画展『描く人、安彦良和』。

会場には「機動戦士ガンダム」や「宇宙戦艦ヤマト」など、数々の名作に関わってきた安彦さんの作品が並びます。アニメ制作時の原画や貴重な資料など1200点以上の作品を展示。安彦さんの半世紀以上にわたる創作活動の軌跡をたどることができます。



6日は、開催を前に開場式と関係者向けの内覧会が開かれました。



■安彦良和さん

「まだ小さいときに『これ見たな』とか『あれの素材はこれか』みたいな、そういう楽しみ方もしていただけると思います。スーパーJにいがたをご覧の皆さん『描く人、安彦良和』ぜひ会場にお越しください。」



会場には、今回のために描き下ろされたここでしか見られない作品も展示されています。



『描く人、安彦良和』は、県立近代美術館で3月7日(土)～5月24日(日)まで開かれます。