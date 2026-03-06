『MUSIC WAY PROJECT』コライティングキャンプ発 由薫「OUT」、池江璃花子出演のTOYOTAクラウン映像に起用
昨年12月に開催された音楽制作コライティングキャンプ『SONG BRIDGE Adventures 2025 winter』にて制作された由薫の「OUT」が、競泳選手・池江璃花子が出演するTOYOTAクラウン（エステート）のスタイルムービーに起用された。
【動画】TOYOTA クラウン（エステート）スタイルムービー【池江璃花子】
音楽業界の主要5団体で設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（略称：CEIPA）とTOYOTA GROUPが立ち上げた『MUSIC WAY PROJECT』。『SONG BRIDGE』はその一環として、開催された音楽制作コライティングキャンプだ。
コライティングとは、複数クリエイターが共同で楽曲を制作、多様な視点からアイデアを出し合うことで新しい音楽の可能性を生み出す手法のこと。欧米の音楽シーンから始まり近年では日本やアジアでも積極的に取り入れられている。
『MUSIC WAY PROJECT』の記念すべき第1回となったコライティングキャンプ『SONG BRIDGE 2025』は、昨年5月に初開催された国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』に合わせて開催され、国内外から才能あふれる音楽クリエイターやアーティストたちが集結。日本を象徴する街・京都で行われた。
第2弾となった『SONG BRIDGE Adventures 2025 winter』は、昨年12月に東京都内スタジオで開催され、『MUSIC WAY PROJECT』の目指す“クリエイターやアーティストの育成”を主軸に置き、セッションの中心的存在となる4名の一流クリエイターに加えて開催。今後の活躍が大きく期待されるニューカマーのアーティストやクリエイターを国内から招聘し“ワークショップ”的な場としても機能させた。
由薫の「OUT」はその際に制作された作品。爽やかなサウンドでスタイルムービーを彩っている。
