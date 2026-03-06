Æü·Ï3¼Ò¤ÎÃæ¹ñ¿·¼ÖÈÎÇä¸º¡¡2·î¡¢½ÕÀá¤Ç±Ä¶ÈÆü¸º¾¯
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÆü·Ï¼«Æ°¼ÖÂç¼ê3¼Ò¤¬6ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î2·î¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢3¼Ò¤È¤â¤ËÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡ËµÙ²Ë¤Î±Æ¶Á¤Ç±Ä¶ÈÆü¤¬Á°Ç¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇÍ¥¶ø¤Î½Ì¾®¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿··¿¼Ö¤ÎÅêÆþ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ó¥À¤Ï15.0¡ó¸º¤Î2Ëü8780Âæ¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ï25¥«·îÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï13.9¡ó¸º¤Î8Ëü2500Âæ¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï19.4¡ó¸º¤Î2Ëü5391Âæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2¥«·î¤Ö¤ê¤ËÁ°Ç¯Æ±·î¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡EV¤Ê¤É¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇÍ¥¶ø¤¬½Ì¾®¤·¤¿±Æ¶Á¤ÇÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ÏÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£