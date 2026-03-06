WBC2Ï¢ÇÆ¤ÎÀï¤¤¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ê¤·¡¡ÆüËÜÀï¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÂç²ñ2Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀï¤¤¤¬6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÂæÏÑÀï¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£²áµî¤Î5Âç²ñ¤È°ã¤¤¡¢º£²ó¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ç°ìÀÚ¡¢ÆüËÜÀï¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¹ñÆâ¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¹ç¤Î»ëÄ°¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤Î³èÌö¤ÇÆüËÜ¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿2023Ç¯Âç²ñ¤ÎÇ®¶¸¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÊüÁ÷¸¢ÎÁ¤¬¹âÆ¡£Á°²óÂç²ñ¤ÎÌó5ÇÜ¡¢150²¯±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡ËÆâ¤Ç¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÃæ·Ñ¤òÆÏ¤±¤ë¤Ë¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ë¤âÆ¯¤¤«¤±¤¿¤¬·èÄê¸¢¤ò»ý¤Ä¼çºÅ¼ÔÂ¦¤ÎÈ½ÃÇ¤òÊ¤¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤â»ëÄ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¡¢Ä¬Î®¤ËµÕ¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¾å¤Ç¤Ï¡Ö»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤Ï¤¤¤¨Èá¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡×¤Ê¤ÉÌîµå¿¶¶½¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£