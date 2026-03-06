「あっぶねー」強引すぎる逆走車…クラクション無視して隙間すり抜け 交差点曲がると逆走車のライト「かなり怖かった」
山梨・中央市の道路を走っていた車のドライブレコーダーが捉えたのは“逆走車”です。
3月2日、交差点で信号待ちをしていると、前方から1台の白い軽自動車が左折してきます。
ところが曲がった先は対向車線で、逆走状態でこちらに向かってきたのです。
目撃者は「周りの車がクラクションを鳴らしていたので、逆走していることに気が付いていたと思います」と話します。
その後、白い車は目撃者の車の横を強引に通り抜けていきました。
目撃者は「何が起こるかわからないので、運転には十分に注意したいです」と話していました。
逆走車は愛知・常滑市でも目撃されました。
夜の交差点を左折すると、そこにいたのは逆側の信号の前で減速する“逆走車”です。
目撃者：
（交差点を）曲がった瞬間に車がいた。一瞬自分が間違ってるのかなって。
目撃者によりますと、運転していたのは60代くらいの男性だといいます。
目撃者：
夜間というのもあって、ヘッドライトがまぶしかったので距離が近いというのを感じました。かなり怖かったです。本当に。