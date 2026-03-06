木村文乃、“盛り盛りご飯”に反響 「めちゃくちゃ美味しそう」「ボリューミー」
女優の木村文乃が6日、自身のインスタグラムを更新。手作りの“盛り盛りご飯”を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「めちゃくちゃ美味しそう」木村文乃の“盛り盛りご飯”
木村は「いつかの盛り盛りごはん」とつづり、食卓の写真を投稿。メインの「手羽中とじゃがいもの甘辛煮込み」を中心に、「ごぼうと蓮根のピリ辛きんぴら」「ほうれん草としめじのおひたし」「ナスの南蛮風」「お豆腐とわかめのおみそ汁」「雑穀米ごはん」など、彩り豊かな献立を紹介した。
メイン料理は、韓国の肉じゃがとも呼ばれる「チムタク」を手羽中でアレンジしたもの。木村は「こんなに盛り盛りにする予定じゃなくて…」と明かし、「春雨がね、とても好きなんです。だからレシピの量よりも割と多めに欲張ってしまって」と説明。春雨が汁を吸って増え、「中々インパクトの強い見た目に」となったとつづった。
投稿には「#今日のまんぷくすぎたごはん」とハッシュタグも添えられており、ファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「素晴らしい料理」「メインがとってもボリューミーになっちゃいましたね」といった声が寄せられている。
引用：「木村文乃」インスタグラム（＠fuminokimura_official）
