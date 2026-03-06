益若つばさ、初のヘアスタイルに反響 「可愛すぎて衝撃」「新鮮」
モデルの益若つばさが5日、自身のインスタグラムを更新。新しいヘアスタイルを披露し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】益若つばさ、初のヘアスタイルを披露
益若は「髪切った！はじめて切りっぱなしボブにしたよー！」と報告。「『おしゃれでドールっぽい』、『カッコよくて可愛い』この矛盾感が今の理想！」と、新しいスタイルへの思いをつづった。
さらに「色も春に向けてさらにハイトーンにしました」と明かし、「カジュアルも可愛いも着れそうで楽しみです」とコメント。ハイトーンの切りっぱなしボブ姿を公開している。
投稿を受け、ファンからは「切りっぱなし可愛いです」「新鮮」「めっちゃ似合いますね」「可愛すぎて衝撃を受けている」といった声が寄せられている。
引用：「益若つばさ」インスタグラム（＠tsubasamasuwaka1013）
