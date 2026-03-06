◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組 台湾―日本（６日・東京ドーム）

侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が６日、１次ラウンド初戦となる台湾戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。プレーボール直後、初回先頭の第１打席に立つと、割れんばかりの歓声が巻き起こった。

初球を叩くと右翼線への二塁打。強化試合２試合で５打数無安打だった大谷のいきなりの長打にネットも沸騰。

大谷の打席直後には「＃ＷＢＣ」のワードがＸ（旧ツイッター）のトレンドで１位に急浮上。「ツーベース」がトレンド２位、「大谷さん」が６位、「オオタニサン」が８位と大谷の注目度は特別だった。

ネット上には「やはり大谷翔平は別格だな…」、「大谷翔平の二塁打、打球速度１８８キロ いきなり異次元さを見せつけるのヤバすぎ」、「大谷翔平、初級ツーベースヒット！！ 狙ってましたね」、「大谷翔平かっこいいいいいいいいいいいよおおおおおおおおおおお」、「大谷翔平さん凄い。初球からツーベースなんて感動しちゃった。『うぴゃーーー！！』て言っちゃった」などの声があふれた。