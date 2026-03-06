羊文学、全国のラジオ局に登場する＜羊文学全国47都道府県ラジオツアー＞開催決定。ラジオ限定の武道館ライブ音源OAや劇場チケットプレゼントも
羊文学が、日本武道館公演を収めたライブフィルムの全国公開を記念して、全国47都道府県のラジオ局を巡る＜羊文学全国47都道府県ラジオツアー＞の開催することを発表した。
本キャンペーンでは、2026年3月11日から3月20日までの期間中、全国どこかのラジオ局に毎日羊文学が登場する。全国のリスナーへ向けた特別コメントをお届けするとともに、日本武道館公演の熱狂をそのままパッケージしたライブ音源をラジオ限定で特別オンエア。
さらに対象番組にて、ライブフィルム「Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館」の劇場鑑賞券が当たるリスナープレゼントキャンペーンを実施することも決定。￥各都道府県での詳しいオンエア情報や対象番組に関しては、羊文学オフィシャルサイトおよび公式SNSをチェックしてほしい。
そんな羊文学は、Netflixシリーズ『九条の大罪』の主題歌をつとめる新曲「Dogs」を3月25日に配信リリースする。さらに3月29日には、2025年bに開催した日本武道館公演のライブフィルムを47都道府県66館で一夜限りの一斉上映する。「Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館」の映像作品は4月1日にリリースとなる。
◾️＜羊文学全国ラジオツアー＞
実施期間：2026年3月11日（水）〜3月20日（金）
出演番組一覧：https://www.sonymusic.co.jp/artist/hitsujibungaku/info/581560
3/9〜3/13
FM秋田「MIX」(15:00-17:55) ※ライブ音源OA
3/11（水）
K-MIX「K-MIX GOOD-TIE!」(11:30-14:55) ※コメント出演
FM愛媛「LIVE KIDS BOX」(21:30-22:00) ※コメント出演
3/12（木）
AIR-G「Start me up!」(9:00-11:00) ※コメント出演
FM FUJI「Bumpy」(13:00-18:50) ※コメント出演
FM福井「Update Evening!」(17:45-19:00) ※コメント出演
FM GIFU「TWILIGHT MAGIC」(17:00-19:00) ※コメント出演
FM滋賀「キャッチ！」(14:00-18:00) ※コメント出演
FM徳島「T-Joint」(16:00-18:54) ※コメント出演
FM香川「JOY-U CLUB」(16:00-18:55) ※コメント出演
3/13（金）
FM yokohama「Brand New! Friday」(6:00-9:00) ※コメント出演
エフエム山陰「田村奏のBe Lucky!」(10:00-11:00) ※コメント出演
広島FM「Mash The Radio」(11:30-12:55/13:30-14:45) ※コメント出演
FM群馬「リョースケ☆セキの聴いてくれナイカ！？」(12:00-13:30) ※コメント出演
FM大阪「なんMEGA!」(12:00-17:00) ※コメント出演
FM NORTH WAVE「READY TO GO！」(13:00-17:00) ※コメント出演
FM山形「RAMP」(16:00-18:55) ※コメント出演
FM岩手「夕刊ラジオ」(16：00〜18：50) ※コメント出演
FM高知「Hi-Six Radio JAM」(16:00-18:55) ※コメント出演
3/14（土）
J-WAVE「RADIO DONUTS」(8:00-12:00) ※コメント出演
FM802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS -AFTERNOON EDITION-」(12:00-18:00) ※コメント出演
WBS和歌山放送「WA!ERA」(15:00-16:00) ※コメント出演
LuckyFM「LuckyFes×BARKS Radio」(21:00-) ※コメント出演
3/15（日）
Bayfm「Yamazaki Smile DISH」(12:00-) ※コメント出演
BSSラジオ「エイスケとEscape！」(16:00-16:30) ※コメント出演
fm yokohama「Sunset Breeze」(16:00-17:55) ※コメント出演
FM宮崎「dig app!」(18:00-18:55) ※コメント出演
3/16(月)
Date fm「RAD」(13:30-15:50) ※コメント出演
fm yokohama「Tresen」(15:00-19:00) ※コメント出演
FM栃木「B・E・A・T」(16:00-18:55) ※コメント出演
FM沖縄「connect」(18:00-19:55) ※コメント出演
ZIP-FM「Neue Musik」(20:00-22:00) ※コメント出演
3/17（火）
エフエム山口「SPARKIN’ MORNING」 (7:30-11:00) ※コメント出演
FM長崎「Sunrise Station」(7:30-10:00) ※コメント出演
FM鹿児島「あさCafé」(8:30-11:00) ※コメント出演
Kiss FM KOBE「Joy Tune Radio」(12:00-16:00) ※コメント出演
FM NIIGATA「SOUND SPLASH」(16:00-18:55) ※コメント出演
FM佐賀「CHANGE」(16:00-18:55) ※コメント出演
FMとやま「ヨリミチトソラ」(16:20-19:00) ※コメント出演
FM岡山「#tap」(17:00-18:55) ※コメント出演
FM大分「Oita Sunset Groove」(17:00-18:55) ※コメント出演
NACK5「キラスタ」(18:00-20:00) ※コメント出演
α-STATION「LIFT」(19:00-20:00) ※コメント出演
3/18（水）
FM熊本「FMK poppin’ breakfast」(7:30-10:34) ※コメント出演
ならどっとFM「WAKE UP NARA」(8:00-10:30) ※コメント出演
FM長野「MAGIC HOUR」(16:00-18:50) ※コメント出演
FM青森「ラジmott.」(16:50-18:55) ※コメント出演
FM三重「つながるジカン」(17:00-18:55) ※コメント出演
FM岡山「#tap」(17:00-18:55) ※コメント出演
3/19（木）
J-WAVE「STEP ONE」(9:00-13:00) ※コメント出演
ふくしまFM「RADIO GROOVE」(16:00-19:00) ※コメント出演
FM福岡「CAHRGE」(20:30-21:55) ※コメント出演
3/20（金）
FM石川「Flyin‘Pop」(13:30-15:55) ※コメント出演
◾️ライブフィルム上映詳細
・3月25日（水）FC限定プレミア上映
詳細は：https://hitsujibungaku2.bitfan.id/contents/347214
・3月29日（日）47都道府県上映
詳細：https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku-livefilm-47/
◆チケット（3月25日・3月29日両日共）
前売券｜3,600円（税込 / 全席指定)
劇場販売券｜4,600円（税込 / 全席指定）
※各劇場、座席種によってアップチャージがある場合がございます。
▼2026年3月25日（水）プレミア上映
【一般発売（先着）】
月刊羊文学FC会員限定販売：2月18日（水）18:00〜3月22日（日）18:00まで販売
※プレ／先行受付で残席がある場合に限り一般発売を行います。
※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。
【劇場販売券の販売】
劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合上映劇場にて販売いたします。販売がある場合は、3月24日（火）正午以降を予定しております
▼2026年3月29日（日）47都道府県上映
【チケット先行受付(抽選)】
チケットぴあ先行：2月23日（月・祝）18:00まで先行受付
【一般発売（先着）】
チケットぴあ：3月12日（木）18:00〜3月22日（日）18:00まで販売
※プレ／先行受付で残席がある場合に限り一般発売を行います。
※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。
【劇場販売券の販売】
3月24日（火）正午以降 随時販売開始
※上映劇場公式サイトよりご確認ください
※劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合上映劇場にて販売いたします
チケットぴあ お客様サポートURL：https://t.pia.jp/help/
※購入方法の詳細、会員登録の方法、当選メール紛失、発券方法に関してなど、チケットに関するお問い合わせは、プレイガイドのよくある質問（Q＆A）等をご確認の上、解決しない場合はお手数をおかけいたしますが上記プレイガイドのお問い合わせ先へご連絡ください。
※インターネットでのお申し込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。
※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申し込み・お支払い・お受け取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。
＜注意事項＞
※立ち上がってのご鑑賞はお控えください。
※お席はお選びいただけません。
※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。
※チケットご購入後お客様のご都合による変更および払い戻しは、いかなる場合におきましても行っておりません。予めご了承の上お申し込みください。
※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損等）でも再発行いたしません。予めご了承ください。
※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為（ネットオークション・チケット売買サイト・金券ショップ等）は、いかなる場合も固くお断りしております。
※劇場内は、カメラや携帯などのいかなる機材においても録音／録画／撮影を禁止しております。このような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきますので、予めご了承ください。また盗撮が行われた場合、上映を中止する場合もございます。不審な行為を見かけた方は劇場スタッフまでお知らせください。
※3歳以上有料／3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。
※お身体の不自由な方、車椅子をご使用の方はご入場の際、係員へバリアフリー・エリアでの鑑賞希望の旨をお伝えください。
※映画上映中の光る機器（スマートフォン・スマートウォッチ・サイリウム・ペンライトなど）の使用・おしゃべりや前の座席を蹴る行為は固く禁止とさせていただきます
※上映会場に、取材目的の撮影が入る場合がございます。予めご了承の上、ご購入ください。
あらかじめご了承ください。当日は必ず上映劇場および公式サイトにて最新情報をご確認の上、ご来場くださいますようお願いいたします
上映サイト｜https://www.hitsujibungaku.info/
配給（kuuusooo_bell）｜https://x.com/kuuusooo_bell
◾️ライブフィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ (Right now right here.)” at 日本武道館』
2026年4月1日（水）リリース
購入：https://fcls.lnk.to/HTJ_AsiaTourBD
ティザー：http://hitsujibungaku.lnk.to/Budokan_Teaser2
▼形態（全2形態）
通常盤［Blu-ray］
価格：6,050円（税込）
・Blu-ray：Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館
初回限定盤 [Blu-ray2枚組+グッズ]
価格：8,800円（税込）
・Blu-ray（ディスク1）：Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館
・Blu-ray（ディスク2）：「Hitsujibungaku Europe Tour 2025」 の旅の記録映像
・オリジナルグッズ：内容後日発表
01.そのとき
02.Feel
03.電波の街
04.Addiction
05.いとおしい日々
06.つづく
07.マヨイガ
08.声
09.ランナー
10.OOPARTS
11.mother
12.夜を越えて
13.Burning
14.more than words
15.mild days
16.GO!!!
17.未来地図2025
18.砂漠のきみへ
En.
19.春の嵐
20.光るとき
NIPPON BUDOKAN 9th.Oct.2025/10th.Oct.2025
◾️「Dogs」
2026年3月25日（水）リリース
配信：https://fcls.lnk.to/Dogs
◾️＜羊文学「SPRING TOUR 2026」＞
2026年2月24日（火）神奈川・KT Zepp Yokohama
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：スマッシュ 03-3444-6751 https://smash-jpn.com
2026年3月1日（日）宮城・SENDAI GIGS
OPEN 17:00 START 18:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：ノースロードミュージック 022-256-1000 https://www.north-road.co.jp/
2026年3月5日（木）福岡・Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424 https://www.kyodo-west.co.jp/main.php
2026年3月10日（火）愛知・Zepp Nagoya
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：ジェイルハウス 052-936-6041 https://www.jailhouse.jp/
2026年3月19日（木）北海道・Zepp Sapporo
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：SMASH EAST 011-261-5569 https://www.smash-jpn.com/
