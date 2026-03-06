◆オープン戦 オリックス―巨人（６日・京セラドーム大阪）

巨人・山崎伊織投手（２７）が先発で４回６０球で２安打無失点と好投した。３奪三振、与四球ゼロで最速は１４８キロと上々の仕上がりを披露した。

初回、先頭・広岡を３球勝負で三直に打ち取ると西川、太田を２者連続で空振り三振。２回は４番・杉本を１４２キロのフォークで空振り三振に退け、前の回から３連続Ｋ。続く森、中川も抑えて完璧に立ち上がった。

初安打を許したのは１―０で迎えた３回。先頭・西野に右中間二塁打を浴びるなど１死三塁のピンチを招いた。それでも９番・紅林を低めフォークで遊ゴロ。前進守備の正面に飛んで走者は動けず、続く広岡も遊ゴロに抑え無失点で切り抜けた。左翼スタンドに陣取るＧ党からは「イオリ」コールが響いた。

４回は、１死から太田に右中間二塁打を献上し再び危機を迎えたが、４番・杉本を低めフォークで遊ゴロ。バットを真っ二つにへし折り、その後も森を中飛に仕留めてホームを踏ませなかった。

春季キャンプ中は２１日のオープン戦ヤクルト戦（那覇）で２回無失点、同２８日の韓国サムスンとの練習試合（那覇）で３回１失点と調整を進めてきた。登板前日の５日には「投げないと投げる体力は（つかない）。それを開幕までにうまくやっていかないといけない」とマウンド上でのテーマを語っていた。