2023年に名古屋市中区でブランド品買取店の店長が殺害され、貴金属が奪われた事件。強盗殺人などの罪に問われていた女に、無期懲役の判決が言い渡されました。

強盗殺人と死体遺棄の罪に問われていた名古屋市北区の無職・内田明日香被告(32)。

起訴状などによりますと、内田被告は2023年、中区のマンションで住人の阿部光一さん(当時42歳)を殺害し、クローゼットの中に遺棄。

阿部さんが店長をしていたブランド品買取店などから、時価総額約7400万円相当の貴金属などを奪ったとされています。

争点となったのは、内田被告の供述の信ぴょう性でした。

「死体遺棄に関しては認めますが、強盗殺人に関しては全面否定でお願いします」（内田被告）

内田被告は、ホストクラブで遊ぶ金欲しさなどから、阿部さんの要求に応じた性的行為をすることで貴金属やお金をもらっていたと話しています。

事件当日も、阿部さんに頼まれて首を絞めた後、トイレから戻ったら亡くなっていたと主張。

「パニックになって死体を遺棄してしまった」と話しました。

「死体遺棄を手伝った」と名前出された男性は無罪判決

当時の状況について検察官から問われると――。

「人が死んでパニックになっていたのに、貴金属を持ち出すことはできたのですか」（検察官）

「とりあえず持っていこうと思った」（内田被告）

「もらっていた貴金属を換金すればよかったのではないですか」（検察官）

「金の価値が上がるのを待ってから売ろうと思っていた」（内田被告）

そして、遺体を遺棄するのを手伝った人物として、小山直己さん(25)の名前を挙げました。

内田被告は、小山さんが働くホストクラブの客でした。

「私が『隠すしかないと思うんだけど』と言ったら、小山さんは少し考えて『分かったよ』と言いました」（内田被告）

小山さんは死体遺棄の罪に問われましたが、名古屋地裁は内田被告の供述が「核心部分で変遷を繰り返している」などとして小山さんに無罪を言い渡しました。

判決「被告の供述は到底信用できない」

そして、6日の判決公判。

「主文。被告人を無期懲役とする」（裁判長）

まっすぐ前を見つめながら判決を聞いていた内田被告。

名古屋地裁は、死体遺棄については内田被告が単独で行ったものとし、内田被告が否認していた強盗殺人についても罪を認定しました。

「(阿部さんの死の直後に)貴金属を持ち去り換金した被告の行動は、予期せぬ人の死に直面した人の行動とは到底思えない」（裁判長）

「被告人の供述は全体的に虚偽を述べている疑いが強く、到底信用できない」（裁判長）

そのうえで、「自身の欲望を満たすため、被害者の殺害を計画・実行したもので、その動機や経緯は身勝手極まりない」として無期懲役の判決を言い渡しました。

内田被告の判決後、取材に応じた小山さんは。

「これ以上うそにうそを重ねるのは本人もきついと思う。(内田被告は)判決を受け止めるしかないんだろうと思う」（小山さん）